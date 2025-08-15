„България Еър“ пуска допълнителни полети до Варна и Бургас

Националният превозвач „България Еър“ отговаря на засиления пътнически интерес през летните месеци с допълнителни полети по вътрешните линии София – Варна и София – Бургас в края на август и началото на септември, съобщиха от компанията.

Новите полети ще осигурят на пътниците още повече удобство и гъвкавост при планирането на пътуванията между столицата и морските градове.

Разписание на допълнителните полети:

22 август / 29 август / 5 септември

София – Варна: 18:10 – 19:00

Варна – София: 19:40 – 20:30

22 август / 5 септември

София – Бургас: 15:00 – 15:50

Бургас – София: 16:30 – 17:20

24 август

София – Бургас: 15:00 – 15:50

Бургас – София: 16:30 – 17:20

София – Варна: 18:10 – 19:00

Варна – София: 19:40 – 20:30

8 септември

София – Бургас: 15:00 – 15:50

Бургас – София: 16:30 – 17:20