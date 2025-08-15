„България Еър“ пуска допълнителни полети до Варна и Бургас

Националният превозвач „България Еър“ отговаря на засиления пътнически интерес през летните месеци с допълнителни полети по вътрешните линии София – Варна и София – Бургас в края на август и началото на септември, съобщиха от компанията.
Новите полети ще осигурят на пътниците още повече удобство и гъвкавост при планирането на пътуванията между столицата и морските градове.
Разписание на допълнителните полети:
22 август / 29 август / 5 септември
София – Варна: 18:10 – 19:00
Варна – София: 19:40 – 20:30
22 август / 5 септември
София – Бургас: 15:00 – 15:50
Бургас – София: 16:30 – 17:20
24 август
София – Бургас: 15:00 – 15:50
Бургас – София: 16:30 – 17:20
София – Варна: 18:10 – 19:00
Варна – София: 19:40 – 20:30
8 септември
София – Бургас: 15:00 – 15:50
Бургас – София: 16:30 – 17:20