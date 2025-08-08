Производството на храни рязко намалява

Най-голям е сривът при основните метали и текстила

Преработващата промишленост седми месец със спад

Производството на храни през юни намалява с 9,5% спрямо същия месец на миналата година. А общото производство в преработващата промишленост спада със 7,1 на сто, показват данни на Националния статистически институт.

Ситуацията в преработващата промишленост в страната се влошава, като вече седем месеца поред има спад в производството на годишна база. Основната причина за това е намалено търсене в търговските партньори на България, тъй като икономиките в редица държави се забавят.

През юни най-тежко е положението при производството на основни метали, където спадът спрямо същия месец на миналата година е с 41,8 на сто. В бранша вече 12 поредни месеца има спад на производството на годишна база. Тежко е положението и в текстилната промишленост, където през юни спадът спрямо същия месец на миналата година е с 27,7%. В бранша отчитат девети пореден месец на спад. През юни значително се свива производството и в химическата промишленост, където спадът на годишна база е с над 21 на сто. През всеки месец от началото на годината в бранша са отчитали намаление на производството.

В повечето сектори от преработващата промишленост през юни има спад, показват данните на НСИ. При производството на храни осем поредни месеца има спад на годишна база. При производството на напитки намаление е отчетено девет поредни месеца, като през юни спадът е с 11,4 на сто. При производството на дрехи през юни има намаление с над 13 на сто, а при производството на кожи и кожени изделия спадът е с 4,3 на сто.

Но има и някои сектори, при които през юни е отчетен ръст на годишна база. Например производството на лекарства е нараснало с близо 15 на сто. Производството на мебели е нараснало с 11,7%, а при производството на части за автомобили има увеличение с 8,3 на сто.