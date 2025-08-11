Разраства се заразата от шарка по овцете, застрашени са типично български породи

Открито е ново огнище в стадото на Аграрния университет в Пловдив

България може да загуби част от националния си генофонд от породи

Продължават засилените мерки срещу разпространението на шарка по дребните преживни животни в цялата страна. Най-много огнища на заразата, над 100, са концентрирани в Пловдивския регион. Много от заболелите животни вече са умъртвени, но някои стопани са притеснени, че ако загубят стадата си, ще бъдат безвъзвратно унищожени и някои типични местни породи, които все по-малко фермери отглеждат, съобщи БНТ.

Застрашени са типично български овце, част от националния ни генофонд. През последните около 40 дни, откакто се развихри шарката на територията на Пловдивска област, 50 процента от стадата, които са отглеждани и развъждани в областта, вече са унищожени— това са около две хиляди глави овце.

"България е на път да загуби част от националния си генофонд, тъй като ядрото на двете породи е съсредоточено в Пловдивска област и докато при породата "Вакла маришка" все пак имаме едно по-широко разпространение в няколко области, стадата на "Бялата маришка овца" са концентрирани главно в Пловдивска област и при това шеметно разпространение на заразата по стадата и според мен неправилната оценка на риска в тази ситуация от страна на Българска агенция по безопасност на храните, България е възможно да загуби част от този генофонд, който е опазен вече в продължение на 35 години. Нашето сдружение полага усилие за тяхното съхранение, усъвършенстване, разпространение и т. н.", коментира по обществената телевизия проф. Дойчо Димов, Сдружение за отглеждане и развъждане на Маришките овце.

Ново огнище е регистрирано в Аграрния университет.

"Вчера общинският ветеринарен лекар взе проби в стадото на Аграрния университет, където се отглеждат и двете породи, но вече в това стадо има явни клинични признаци и според мен резултатите от пробите са повече от ясни и предполагам, че днес или утре ще бъде умъртвено, съгласно възприетата процедура за действие в такава обстановка."

Над 13 000 животни вече са умъртвени у нас до момента заради шарката. Браншът организира кръгла маса, за да не се допусне гръцкият сценарий.

"Все още имаме късмет, че болестта и разпространението ѝ се локализират в региона основно на Пловдив и няколко гранични общини, но това не бива да ни успокоява. Давам само паралел за сравнение - Гърция се бори със заболяването шарка от повече от една година и там са евтаназирани над 200 000 животни, като заболяването е разпространено вече в цяла Гърция. И точно за да не вървим по гръцки сценарий, в сряда инициираме кръгла маса в УНСС с учени, държавни експерти, специалисти, за да обсъдим всички възможни варианти за България. Защото вариантът да запазим овцете, колкото и да звучи добре, той толкова крие много опасности. Затова искаме да седнат на една маса абсолютно всички заинтересовани страни и да видим във всеки един вариант какви биха били последствията за България", заяви Симеон Караколев, заместник-председател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация.