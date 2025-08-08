Песимизъм налегна хората за парите им (Обзор)

Влошават се оценките на българите за бюджета на домакинствата им

Нарастват инфлационните очаквания на потребителите

Инвестират в предмети за дома

Песимизъм наляга хората в страната за финансовото състояние на домакинствата им и за икономическата ситуация в страната, показва анкета на Националния статистически институт. През юли общият показател на доверие на потребителите се влошава в сравнение с април, което се дължи на понижено доверие сред населението както в градовете, така и в селата.

Общата оценка на хората за развитието на икономическата ситуация в страната през последните дванадесет месеца, както и очакванията за следващите дванадесет месеца, са влошени спрямо предходната анкета преди три месеца. По-негативни в сравнение с април са и оценките и очакванията на потребителите относно промените във финансовото състояние на техните домакинства.

Очаквания за финансовото състояние на домакинствата през следващите 12 месеца

Явно окончателното решение за влизане на България в еврозоната се отразява негативно на очакванията на преобладаващата част от хората. И прогнозите им за следващите 12 месеца значително се влошават. Хората не виждат в смяната на валутата възможност да нараснат доходите им, а поредния повод да обеднеят.

Потребителите продължават да считат, че през последните дванадесет месеца има покачване на потребителските цени. Същевременно и инфлационните им очаквания за следващите дванадесет месеца се засилват. Инфлационните очаквания на хората са на най-високото ниво от три години насам - от средата на 2022 г., когато годишната инфлация беше близо 15 на сто.

По отношение на безработицата в страната през следващите дванадесет месеца прогнозите се изместват към запазване или незначително намаление на безработицата. Въпреки че хората не очакват покачване на безработицата, прогнозите за финансовото им състояние се влошават заради покачването на цените, което виждат в магазините.

Настоящата икономическа ситуация в страната се оценява от по-голяма част от хората като неблагоприятна за спестяване. Очакванията за възможността да спестяват през следващите дванадесет месеца също се влошават.

Същевременно обаче през юли се наблюдава известен оптимизъм в общата оценка на настоящата ситуация да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба, като и в намеренията на потребителите да извършват такива разходи през следващите дванадесет месеца. Явно се увеличава делът на хората, които смятат, че сега е добре да направят някои дългосрочни покупки за дома си, преди цените да станат още по-високи. Но като цяло оценките на хората за бюджетите на домакинствата им значително се влошават.