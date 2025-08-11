Обсъжда се линията на бедността да достигне 764 лева от 1 януари

Синдикатите и бизнесът започват разискванията на проекта на правителствено постановление, с който се предлага официалната линия на бедност за страната да бъде 764 лева от 1-и януари вместо сегашните 638 лева, съобщи БНР.

Документът вече премина едномесечно обществено обсъждане, и предстои тази седмица да бъде разгледан в Комисията по доходи и жизнено равнище към Националния съвет за тристранно сътрудничество. Заседанието е насрочено за сряда.

По последни данни под линията на бедност са един милион и четиристотин хиляди души или близо 22% от населението на страната.

Определянето на размера на линията на бедност за страната се извършва всяка година по специална методика. Съгласно нея предложената от правителството стойност от 764 лв. съответства на линията на бедност от изследването на Евростат "Статистика на доходите и условията на живот”.

Изчисленията показват, че Линията на бедност нараства с 19,7% или 126 лева спрямо размера ѝ от предходната година. По последни данни относителният дял на бедното население се увеличава със 75 400 души на годишна база и достига милион и четиристотин хиляди души.

Предвижда се с увеличаването на Линията да нараснат и социалните помощи по Закона за социално подпомагане, финансовата подкрепа по Закона за хората с увреждания, финансовите помощи и средства (за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при роднини или близки и в приемни семейства) по Закона за закрила на детето.