Проверяват българи с имоти в Гърция

По сигнали за укриване на данъци за квартири под наем

Гръцката агенция по приходите стартира мащабни проверки на чужденци, притежаващи имоти в страната, по подозрения, че ги отдават под наем, без да декларират и плащат данъци. Повод за акцията е протест на собственици на частни квартири в Аспровалта, които сигнализирали финансовите служби за нелоялна конкуренция.

Според репортаж на държавната телевизия ЕРТ, в официална жалба се твърди, че чужденци, основно от балканските държави, отдават имоти в Аспровалта на свои сънародници, без да спазват данъчните изисквания. Местните наемодатели твърдят, че това е довело до сериозен спад на клиентите им през сезона.

Данни на брокери показват, че през последните пет години българи са закупили десетки имоти в района - от апартаменти до вили. Много от тях предлагат жилищата си за сезонен наем чрез популярни онлайн платформи и специализирани групи във фейсбук.

В отговор на зачестилите нарушения гръцките власти въведоха по-строги регулации, целящи да ограничат укриването на приходи. Предвидените санкции започват от 5 000 евро и се удвояват при повторно нарушение, уточняват адвокати.

Проверките не се ограничават само до Аспровалта - инспекции се извършват в целия регион на Северна Гърция.