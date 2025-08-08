Оплакват се от дефицит на бензин в България

Има голямо търсене на биоетанол

За сериозен недостиг на бензин в България сигнализират собственици на малки бензиностанции. Проблемът е от няколко дни. Те твърдят, че е спряна доставката до обектите им. Причината е липсата на биодобавка, която се слага като задължителен компонент в бензина заради европейска директива.

Калин Йовчев е собственик на три малки бензиностанции в Пловдивско. Той заявява, че има проблем с доставката на бензин заради липсата на биоетанол, който да бъде влаган в бензина. “Снабдяването е трудно, чакаме потвърждение на заявки, накъсва се зареждането. Два от моите обекти не работят от дни. Вчера ни доставиха някакви количества, които да запълнят празнотата”, казва Йовчев. Според него бензин няма в обекти в цялата страна или се предлага в ограничени количества.

“Няма сериозен проблеми с биоетанола”, коментира за “Труд news” Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация. Според него логистично може да е имало забавяне на доставките на някои места, но нещата ще се нормализират. Ситуацията на пазара на биоетанол е сложна, защото производителите намаляха, а търсенето е по-голямо, но това не е нещо извънредно. Биоетанол на пазара в страната има както от внос, така и от местно производство.