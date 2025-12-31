Германският бизнес се оплаква от високи данъци

Голямото мнозинство от предприятията в Германия оценяват данъчната и социалноосигурителната тежест като прекомерна, показва проучване на „Ифо“ (Ifo Institut) сред 1705 компании.

Според резултатите най-силно натоварване за бизнеса представляват данъците и таксите, свързани с персонала. Близо 83 процента от анкетираните предприятия определят разходите за труд и свързаните с тях данъци и осигуровки като силно или много силно бреме. Проучването е проведено по поръчка на фондацията „Фамилиенунтернемен“ (Familienunternehmen) със седалище в Мюнхен, предаде БТА.

На второ място сред най-тежките плащания към държавата е данъкът върху стопанската дейност, посочен от близо 72 процента от фирмите. Третата основна тежест са данъците и таксите върху енергията, които над две трети от предприятията (68 процента) определят като значителен проблем.

Председателят на фондацията Райнер Кирхдорфер коментира, че високите данъци върху труда засягат както работодателите, така и работниците, като намаляват стимулите за заетост и трудова активност.

В анализа се отчита и международният контекст. Според данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) Германия е страната от Г-7 с най-високо корпоративно данъчно облагане, както и с най-високи данъци и осигурителни вноски върху труда.

Икономистите от „Ифо“ посочват, че високата данъчна тежест върху труда има отрицателен ефект не само върху доходите на домакинствата, но и върху конкурентоспособността на страната като място за инвестиции. По-високите разходи за труд могат да намалят привлекателността на Германия, особено в отрасли, изложени на силна международна конкуренция.

Сред препоръките в доклада са намаляване на данъка върху доходите в средния диапазон, понижаване на данъка върху електроенергията за всички предприятия и редуциране на корпоративния данък, плащан от капиталовите дружества.

Проучването е проведено в периода от 8 септември до 17 октомври и обхваща 1705 предприятия, от които 1358 са семейни компании. Както „Фамилиенунтернемен“, така и „Ифо“ са базирани в Мюнхен и подчертават, че работят независимо една от друга.