НАП публикува новите образци на годишна данъчна декларация

Публикувани са новите образци на годишна данъчна декларация по ЗДДФЛ, приложенията към нея и справките за изплатени доходи, съобщиха от Национална агенция за приходите.

В рубриката "Формуляри" са публикувани:

• Годишна данъчна декларация за деклариране на доходите на физически лица, придобити през 2025 г., както и приложенията към нея;

• Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатени през годината доходи по трудови правоотношения;

• Справка за изплатените през годината доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски.