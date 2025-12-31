Шефът на НАП обясни какво е "обосновано поскъпване" и отчете рекордни приходи

Приходите от ДДС тази година са с 2 милиарда и 800 милиона повече – или около 24%, спрямо миналата година. Това съобщи изпълнителният директор на Националната агенция за приходите (НАП) Христо Марков по БНТ.

По оперативни данни, общите приходи за годината са 50 милиарда и 905 милиона лева – което представлява 21% ръст и рекорден приход от над 8 милиарда и 900 милиона повече, добави той.

Като причини за това увеличение Марков изтъкна мерките за изсветляване на сивата икономика, по-ефективна работа на администрацията, както и съдействие от бизнеса и гражданите.

В последните месеци НАП беше натоварена с мащабни проверки, включително за необосновано покачване на цените и коректно обозначаване на цени в евро и лева.

"Ние сме натоварени с функциите да защитим потребителите. Два вида проверки се правят – за необосновано покачване на цените и дали правилно е изписано на фискалния бон цената в евро, в лева и курсът", обясни Марков.

По думите му при първите 700 проверки нарушенията са под 10%: "Това за нас е доста добре. При втория вид проверки броят на наказателните постановления е още по-незначителен. Няма защо да се притесняват търговците, които работят разумно и необосновано не вдигат цените."

Шефът на приходната агенция коментира как се доказва "необосновано поскъпване":

"Много е трудно, защото се касае за голям набор от документи – фактори от доставчици, разходи, за да се установи дали има необосновано покачване на цената. Не във всички случаи има".

Обосновано поскъпване според него е това, което се дължи на увеличение на работната заплата, повишение на сметките за ток и други документално доказани разходи, които влияят върху пазарната цена.

От януари НАП ще извършва над 400 проверки на ден, каза Христо Марков.

"Ще сваляме цените в деня на проверката и след 10 дни ще проверяваме отново същия обект. Това е с цел да не затрудняваме бизнеса, защото иначе проверките стават дълги и ефектът се губи", обясни той.

"Искам да успокоя бизнеса – търговците, които са честни и коректни, няма да пострадат", увери шефът на данъчните.

Във връзка с данъчните декларации при еврото, шефът на НАП уточни, че всички декларации за отчетен период до 31.12.2025 г. се подават в лева, но се плащат в евро.