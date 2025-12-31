На прага на Еврозоната: Какво се променя за граждани и бизнес от 1 януари?

От началото на 2026 г. България въвежда еврото като официална валута при фиксиран курс 1 евро за 1,95583 лева. Промяната засяга всички сфери на икономическия и обществения живот - от публичните финанси и митническия контрол до банковите услуги за гражданите - и изисква навременна информираност и техническа подготовка както от институциите, така и от бизнеса.

Двойно обращение

От 1 януари 2026 г. започва период на двойно обращение, през който левът и еврото ще бъдат едновременно законни платежни средства, считано до края на месеца. С други думи, от 1 февруари 2026 година еврото става единственото законно платежно средство в страната.

В рамките на първия месец на 2026 година гражданите ще могат да извършват плащания и в двете валути, като рестото ще се връща само в евро. Когато търговецът няма достатъчна моментна наличност да върне остатъка изцяло в евро, връща остатъка изцяло в левове. Освен това в периода на двойно обращение търговецът може да не приема повече от 50 броя монети в левове, включително стотинки, при една трансакция.

През януари, при рекламация на стока или услуга, когато потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената от него сума, търговецът връща платената сума изцяло в евро. Когато търговецът няма достатъчна моментна наличност да върне платената сума в брой в евро, връща платената сума изцяло в левове.

От 1 януари 2026 година при извършване от търговци на операции в брой с автомати, устройства и системи на самообслужване, включително без електрическо захранване, се използва само евро.

Цените в търговските обекти ще продължат да бъдат изписвани в левове и евро до 8 август 2026 година.

Обмяната на левове в евро ще се извършва безплатно и безсрочно в Българската народна банка, а в търговските банки ще бъде без такси за първите 6 месеца на годината. В станциите на „Български пощи“ гражданите също ще могат да обменят левове в евро през 2026 година. Всички суми ще се превалутират по фиксирания курс.

Според Закона за въвеждането на еврото в Република България сума се закръглява до втория знак след десетичната запетая на базата на третия знак след десетичната запетая.

Търговски банки

За гражданите преходът към еврото в търговските банки ще бъде автоматичен и без необходимост от допълнителни действия. На 1 януари 2026 г. всички левови банкови сметки ще бъдат превалутирани в евро по фиксирания курс, без такси и без промяна на IBAN-номерата или договорните условия.

Заплатите, пенсиите и социалните плащания ще започнат да се изплащат в евро, като реалната им стойност се запазва.

Кредити и ипотеки в левове също автоматично ще се превалутират в евро, без промяна в лихвените проценти, сроковете или погасителните планове. В края на 2025 г. и началото на 2026 г. се очакват кратки технически прекъсвания на банкови услуги, най-вече в нощта на 31 декември срещу 1 януари, когато системите ще преминат към новата валута. Тези прекъсвания ще бъдат планирани и ограничени във времето, като банките вече информираха предварително своите клиенти.

Предвижда се в нощта на 31 декември срещу 1 януари между 21:00 часа и 01:00 часа разплащането с банкови карти на ПОС терминали и в интернет да бъде недостъпно, като в същия интервал банкоматите няма да функционират заради технически настройки. След 01:00 часа на 1 януари от банкоматите ще предоставят пари в брой единствено в евро.

Прекъсвания ще има и в електронното и мобилното банкиране на банките у нас, като всяка банка вече е информирала клиентите си за интервала, в който няма да има достъп до тези услуги.

НАП

От 1 януари 2026 г. всички данъци, осигурителни вноски, лихви, глоби и санкции ще се изчисляват, декларират и плащат в евро, а електронните системи на НАП ще работят изцяло с новата валута.

Данъчните декларации за граждани и бизнес ще се подава в левове за периоди, изтичащи към края на 2025 година, а за данъчните периоди, започващи от 1 януари 2026 година - в евро. Казано с други думи, когато се подава декларация за данъчен период преди датата на въвеждане на еврото, данъчните задължения ще са обозначени в левове, докато обозначаване с евро ще бъде при данъчните задължения за периоди, започващи след 1 януари 2026 година. След 1 януари всички данъчни задължения ще се заплащат в евро, включително тези за данъчни периоди от преди тази дата.

В едномесечният период на двойно обращение ще се допуска заплащане на данъчни задължения с левове когато плащането се извършва в брой.

Работещите родители, които са подали декларация през 2025 година за данъчно облекчение за деца, ще получат възстановената сума в евро, изчислена със закръглянето, предвидено в Закона за въвеждане на еврото.

Финансовите отчети на фирмите за дейността през 2025, които от 2026 година ще се подават само в Националния статистически институт, трябва да бъдат изготвени в левове, а отчетите за периоди след 1 януари 2026 година вече ще се изготвят само в евро.

Фискалните устройства на търговците трябва да бъдат настроени да подават информация за продажбите към НАП само в евро след 1 януари 2026 година, а до 8 август 2026 година сумите на фискалните бонове трябва да е обозначена и в левове, и в евро.

Няма задължение за търговците да обозначават валутата в левове и евро в издаваните фактури, кредитни и дебитни известия, но след 1 януари 2026 година те ще се издават само в евро. Когато обаче фактурата е издадена от фискално устройство, общата крайна сума за плащане ще бъде обозначена и в двете валути.

Агенция "Митници“

От началото на 2026 г. всички митнически и акцизни задължения ще се определят и заплащат в евро. Това включва митата при внос, акцизите върху горива, алкохол и тютюневи изделия, както и митническите такси. Всички митнически декларации - вносни, износни и транзитни - ще се подават изцяло в евро.

Информационните системи на Агенция „Митници“ ще бъдат адаптирани така, че историческите данни в левове да се запазят, докато текущата отчетност ще се води в евро.

Задълженията в лева към Агенция „Митници“, които са останали непогасени към 31 декември, остават дължими и се превалутират в евро на 1 януари. Надвзети или предплатени суми, които митническата администрация дължи към фирми и граждани, също се превалутират, като не е необходимо да се издават или подписват нови документи.

(от БТА)