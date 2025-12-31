Добрите новини за климата през отиващата си година

Емисиите на парникови газове, затоплящи планетата, продължиха да нарастват през 2025 г. и обещанията на държавите да ги намалят не са близо до необходимото ниво, за да се избегнат катастрофални климатични промени, но имаше и положителни страни, съобщава Bloomberg.

Светът се декарбонизира по-бързо, отколкото се очакваше преди десет години, а инвестициите в прехода към чиста енергия, включително всичко - от вятърна и слънчева енергия до батерии и мрежи, се очаква да достигнат нов рекорд от 2,2 трилиона долара в световен мащаб през 2025 г., според проучване на Energy and Climate Intelligence Unit, лондонска организация с нестопанска цел.

„Достатъчно ли е това, за да ни предпази? Не, очевидно не е“, каза Гарет Редмънд-Кинг, международен ръководител в ECIU. „Забележителен ли е напредъкът в сравнение с посоката, в която се бяхме запътили? Очевидно е.“

Това беше и годината, в която капацитетът за възобновяема енергия достигна нови върхове, батериите станаха по-евтини от всякога и безпрецедентно ниво на защита на откритото море стана реалност. Изкуственият интелект направи климатичните изследвания по-бързи и по-ефективни, а прогнозите за времето по-точни. И дори когато опустошенията от изменението на климата станаха по-очевидни, икономиките и хората имаха достъп до все по-голям брой инструменти, за да се защитят.

Бум на чистата енергия

Глобалните инвестиции в чисти технологии далеч надминаха тези, които влязоха в замърсяващи индустрии. За всеки 1 долар, финансиращ проекти за изкопаеми горива, 2 долара отиваха в чиста енергия, според ECIU. За Китай, ЕС, САЩ и Индия, четирите най-големи замърсители, това бяха 2,60 долара.

Средствата, вложени във възобновяема енергия, поставиха нов рекорд през първата половина на тази година и се увеличиха с 10% в сравнение със същия период на 2024 г., достигайки 386 милиарда долара, според последното налично проучване на BloombergNEF.

Слънчевата и вятърната енергия се разрастваха достатъчно бързо, за да задоволят цялото ново търсене на електроенергия в световен мащаб през първите три тримесечия на 2025 г., според британския енергиен мозъчен тръст Ember. Това означава, че капацитетът за възобновяема енергия ще достигне нов рекорд в световен мащаб тази година, като Ember прогнозира 11% увеличение спрямо 2024 г.

През последните три години капацитетът за възобновяема енергия е нараснал средно с близо 30%. Това поставя света в обсега на целта, поставена на COP 28 в Дубай през 2023 г., за утрояване на чистата енергия до 2030 г.

Китай е начело в тази посока, като се очаква най-големият замърсител в света да е доставил 66% от новите слънчеви мощности и 69% от новите вятърни мощности в световен мащаб тази година, според Ember. Възобновяемите енергийни източници също напреднаха в части от Азия, Европа и Южна Америка.

Ползата от изкуствения интелект

Експлозивното търсене на енергия от изкуствения интелект обръща тенденцията при инвестициите в зелени технологии, които се влошиха през последните години. През първите три тримесечия на тази година глобалните инвестиции в чисти технологии, които бяха доминирани от финансиране в ядрени реактори от следващо поколение, възобновяеми енергийни източници и други решения, които помагат за захранването на центрове за данни, вече надминаха цялата 2024 г. Това бележи първото годишно увеличение на сектора от пика през 2022 г.

Основният индекс на S&P, проследяващ чистата енергия, се е повишил с около 50% тази година, изпреварвайки повечето други борсови индекси и дори златото. Същият този ентусиазъм помогна и за насочването на повече капитал в развитието и модернизирането на електропреносната мрежа.

По-евтини батерии

Цените на батериите, които отдавна са пречка в електрификацията на редица продукти, продължават да намаляват.

Цените на киловатчас капацитет на батерията паднаха с 8% до рекордните 108 долара тази година и се очаква да намалеят с още 3% през следващата година, според BloombergNEF. Спадът е резултат от по-добро производство, по-евтини химически рецепти и свръхпроизводство – фактори, които надделяха над по-високите цени на металите, които се влагат в батериите.

Най-голямото отключване вероятно ще бъде в системите за съхранение на енергия от комунални услуги, които съхраняват енергия от слънчеви и вятърни паркове и я разпределят по време на пикове в търсенето на електроенергия. Агенцията за енергийна информация на САЩ изчислява, че 18,2 гигавата капацитет за съхранение ще бъдат пуснати в експлоатация през 2025 г., което представлява 77% увеличение спрямо предходната година. Скоро те ще бъдат още по-евтини.

Вредните емисии

Редица държави обявиха по-амбициозни цели за емисиите. Китай беше по-плах в своите цели си, но днес мнозинството от експерти очакват той да надмине целта си за намаляване на емисиите със 7 до 10% от пиковите нива до 2035 г., предвид скоростта, с която разширява капацитета си за чиста енергия. Глобалните столици, исторически доминирани от автомобили, започнаха да се противопоставят, стремейки се да насърчат жителите си да ходят пеша и да карат колело.

Защита на океаните

Три години след приемането си, така нареченият Договор за открито море най-накрая получи необходимия брой ратификации, за да влезе в сила през януари 2026 г. Той ще позволи защитата на 60% от моретата, които не попадат под юрисдикцията на никоя държава, като за първи път ще регулира какво може и какво не може да се прави в международни води.

Адаптацията

Междувременно адаптацията към изменението на климата също привлича повече финансиране. Фондацията на милиардера филантроп Бил Гейтс обяви през ноември, че ще отдели 1,4 милиарда долара за четири години, за да разшири достъпа до иновации, които помагат на земеделските производители в Африка и Азия да станат по-устойчиви. Тазгодишната годишна среща на върха на ООН за климата също завърши с ново споразумение за утрояване на финансирането за адаптация до 120 милиарда долара годишно до 2035 г.

Ураганът Мелиса – трагедия, която уби десетки хора в Ямайка и унищожи приблизително 40% от годишното икономическо производство на страната – също послужи като мрачен пример за това как катастрофалните облигации могат да помогнат за прехвърлянето на част от климатичните рискове към капиталовите пазари. Смъртоносната буря предизвика пълно изплащане на катастрофалните облигации на Ямайка в размер на 150 милиона долара, което облекчи съмненията относно ефективността на подобни инструменти.

Катастрофалните облигации се очертават като нов инструмент за финансиране на подготовката за бедствия. Тези финансови инструменти са предназначени да изплащат определена сума, ако щетите от природни бедствия, причинени от климатичните промени, са сериозни.