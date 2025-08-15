Борба с преяждането вдига цените по морето

Вечеря за четирима - 200 лв., цаца и бира за 30 лв., дюнер - 30 лв., фреш - 25 лв.

Плащаме 25 на сто повече в заведенията в сравнение с миналата година

С ChatGPT може да се намери добра храна на поносима цена

С близо 25% по-скъпо ни излиза вече храната в ресторантите по морето, а обяснението на собствениците им е, че така участват в борбата срещу затлъстяването ни. Към поскъпването с 10-15 на сто от началото на сезона, в разгара му бяха добавени допълнително още 10%. В момента най-популярният обяд по плажовете - цаца и бира, се предлага за 30 лв. Порция дюнер също е 30 лв., а фрешът върви по 25 лв. Във фейсбук ври от коментари на недоволни българи, предпочели нашето море. Семейство от Пазарджик показва сметка от ресторант, където са им продали минералната вода по 7 лв. за 500 мл, сафрид по 25 лв. порция и наливна бира по 9 лв. Иван С. се жалва, че вместо 10 дни, ще си тръгне още след седмица заради скъпотията.

Чувствителна разлика има в цените на заведенията по Южното и Северното Черноморие. Очаквано, най-високи са тези на ресторантите по курортите край Варна. Там порция калкан струва 36-40 лв., а сафридът се предлага за 20-25 лв. По Южното Черноморие порция калкан може да се поръча за 25-30 лв., а сафрид 16-18 лв. Край Варна вечеря за четирима, без нищо излишно и без твърд алкохол, излиза между 180 и 200 лв. По Южното Черноморие същото семейство може да мине със 120-140 лв.

Независимо от високите цени, заведенията по морето са пълни и рядко може да се намерят свободни места за вечеря без предварителна резервация.

Цените на ястията с месо варират 20 и 40 лв. за порция, а супите се предлагат по 5-8 лв. по Южното Черноморие, а по Северното по 10-15 лв.

Най-евтин е обядът в заведенията на Равда и Синеморец, където има обедни менюта, предлагащи салата, основно и десерт за по 10-15 лева. Порция свинско с картофи се предлага за 7-8 лева, пиле с ориз или мусака за 6-7 лева. Супите, бобът и лещата струват по 5 лв. Пица на парче за хапване на крак може да се намери за по 3 и 4 лева, а скарата на дървени въглища с гарнитура и хляб излиза по 8-10 лева.

По думите на Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма, повечето туристи имат фиксиран бюджет и ако преди година са похарчили определена сума, тази година биха могли да похарчат същата, но ще трябва да поръчат по-малко.

Собствениците на заведения обясняват поскъпването с увеличението на заплатите на персонала в заведенията, с връщането на ставката от 20% на ДДС и с поскъпването на всички месо, плодове зеленчуци и други хранителни стоки.

Летовници съветват преди резервация на ресторант в курортите да се потърсят ресторанти с добра и вкусна храна на нормални цени чрез приложения с изкуствен интелект като ChatGPT, които могат да предложат оптимално съотношение цена-качество.

Плащаме повече, отколкото ни сипват

Бармани цакат в мярката

Поръчваш си 100 гр. питие, а ти сервират 80 гр. Това е най-честия бармански трик по заведенията. Оказва се, че на морето можеш да получиш и много по-малко. Причината е, че на много места в барове и дискотеки барманите не работят за заплата, а „на избивка”. Това призна пред клиент (репортер на „Труд news”) почерпен барман в Слънчев бряг. Той сподели, че вече трето лято работи в едно и също нощно заведение, без какъвто и да е договор и без да му се плаща заплата. „На много места е така. Аз взимам парите си на практика от самите клиенти. Колкото по-малко сипя в чашата, толкова повече пари изкарвам. Когато затворим бара, смятаме по бутилките реално продадения алкохол и отчитаме оборота по него, каза младежът.

Пакетче чипс стига до 15 лв.

“Златни” кроасани в австрийска верига бензиностанции

Читатели на „Труд news” се оплакаха, че са платили 23 лева за два обикновени кроасана и две бутилирани води в една от бензиностанциите на австрийска верига у нас. Разбивка на цените показала, че един кроасан струва 9 лева, а водата от 500 мл. е по 2,50 лева. Първоначално не обърнали внимание на цените, тъй като набързо грабнали от рафта подкрепващите продукти и ги платили заедно със зареденото гориво. Сметката обаче ги озадачила.

„Всеки знае, че цените на бензиностанциите обикновено са по-завишени. Но все пак такава разлика вече е фрапираща. Да платиш тройно по-скъпо за една опакована кифла е направо обир”, коментира Ани, която подаде сигнала пред наш репортер. Той провери цените във въпросната верига и установи, че там дори пакетче чипс достига закръглено 15 лв.

В други бензиностанции цените също са значително високи. На един от обектите по АМ „Тракия” предлагат промоция кафе с фреш портокал от 300 мл. също за почти 15 лв.

Печена на място малка баничка се продава за около 6 лв., а сладоледи надвишават десетачка за брой.

Карането на джет за 10 минути е между 60 и 70 лв.

Царевицата и поничките във Варна държат цена

Само царевицата на плажа държи миналогодишната си цена от 5 лв. за мамул. Почти всичко друго за ядене е с лев нагоре.

Даниела Фархи,

Труд news, Варна

Царевицата и поничките, които се предлага на плажа във Варна са запазили цената си от миналата година. От ранни зори продавачи огласят ивицата, приканвайки трупащите тен да си купят царевица и понички. И двете удоволствия са по 5 лв. – толкова, колкото и през миналия сезон и двойно повече от преди 5 години.

С нови цени е частната синя зона в курорта Св. св. Константин и Елена. За да отидеш на плаж там с кола, трябва да броиш 3 лв. на час вместо досегашните 2 лв., а целодневният престой е 20 лв.

С един лев е поскъпнала и разходката с лодка по р. Камчия. Миналия сезон билетът за 30-минутна обиколка за възрастни струваше 14 лв., сега е 15 лв. Безплатно е за деца до 3 г., а по-големите плащат наполовина. По плажовете карането на джет за 10 минути е между 60 и 70 лв., докато преди 3 г. беше 40 лв.

И това лято не липсват наематели на плажове, които извиват ръцете на туристите, като изискват от тях да платят цели комплекти, за да си осигурят сянка. Последният случай е от преди дни, когато варненка се оплака, че на плаж Траката била принудена да плати не само искания от нея чадър за 10 лв., а още 20 лв. за два шезлонга с шалтета и 5 лв. за масичка. Жената огласи случая в социалната мрежа и обяви, че е сезирала КЗП.

Върнаха се трапезите на пясъка от соца

Кафемашина спасява летовниците

Мария Кехайова,

Труд news, Бургас

Скъпотията изгони туристите от кръчмите по брега на Бургас. Само преди година те бяха претъпкани от зажаднели за ледена халба бира и цаца хора от всички краища на страната, а вечер прииждаха и местните. За да се запази място, човек от компанията отиваше два часа по-рано да дебне за маса. Сега почти няма посетители. Единствените опашки от летовници са пред машината за кафе на Северния плаж, където чай, капучино и кафе са по левче. В кръчмите по брега, кафето е 3 - 5 лева.

Дори, когато се развали машината, плажуващите не дават над 3 лева за кафе, а тичат до близки кафенета, в близкия комплекс "Лазур".

Отначало собствениците някак се опитваха да маскират цените. 100 грама цаца бе обявена за 5 лева. Но за нормална порция от 200 грама, цената си става вече 10 лева. Голяма бира е от 4 до 6 лв. Пържените картофи струват от 8 до 10 лв., а ако са гарнирани със сирене цената вече става 12 лв.

Всичко това доведе на мода трапезите на плажа, за които "Труд news" писа пръв.

Плажуващите си носят от вкъщи сирене, хляб, домати и диня. Преди да стигнат до ивицата, купуват от супермаркета чипсове и галони с бира, която така им излиза много по-евтино. По-срамежливите изкарват половин ден на плажа с това, което се продава на ивицата - гевреци и царевица, по 5 лева бройката.

В заведенията най-желаната риба е лаврак на скара. За двама души, два лаврака с две чаши вино и две салати - розов домат със сирене е 102 - 116 лева.

Този сезон освен кафе машините, положението за туристите спасяват донякъде баничките. Но и при тях поскъпването е голямо. Сандвичът е 4 лв. , баничките 3 лв. Заведенията за бързо хранене също са вариант, но и те са празни, защото са далеч от морето, а вечер затварят.

Иначе там ястие с месо е от 6 до 8 лева, тараторът е 3.50 лв., супа - 3.70 лв., а кюфте и кебапче на скара - 1.80 лв. бройката.