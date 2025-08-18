Добивната индустрия изхранва 120 хил. човека

Призоваха да стартира добивът на уран и волфрам

Миньорите имат по-висока производителност на труда от компютърните специалисти

Дават субсидии за ток на минния бранш

Броят на работещите в добивната промишленост е над 18 хил. човека, а заедно със съпътстващите дейности браншът осигурява поминък на над 120 хил. човека. Браншът осигурява 5% от брутния вътрешен продукт на страната, каза председателят на Българската минно-геоложка камара инж. Драгомир Драганов на конференция по подов Деня на миньора.

Миньорите имат по-висока производителност на труда от софтуерните специалисти. Добивната промишленост е сред секторите с най-висока производителност на труда, тъй като добавената стойност на един нает човек е 102 хил. лв. Средно за страната тази величина е 52 хил. лв. Браншът изпреварва по този показател преработващата промишленост, сектора на информационните технологии, научните изследвания и всички останали отрасли, с изключение на енергетиката.

Високата производителност на труда позволява изплащането на високи възнаграждения на работещите в отрасъла. През 2024 г. средната годишна заплата в добивната промишленост е 33 884 лв. Тя е с 30% по-висока от средната заплата за страната. Заедно с изплащаните осигуровки и социалните плащания разходите на работодателите в добивната промишленост са едни от най-високите в страната и възлизат на над 47 хил. лв. годишно.

Концесионните плащания на фирмите от бранша за миналата година нарастват с 6% и достигат 140,5 млн. лв. Общият добив на полезни изкопаеми в страната през миналата година е 115 млн. тона, каза Кремена Деделянова, председател на Научно-технически съюз по минно дело, геология и металургия.

Добитите суровини са на стойност 4,1 млрд. лв. и нарастват с 4%, което се дължина по-високата им стойност. Находищата изчерпват своя потенциал и концентрацията на полезен компонент намалява. Запасите ни са с хоризонт 2040 г., каза почетният председател на БМГК Николай Вълканов. Затова той отправен призив да бъде възроден добивът на уран, както и да започне добив на волфрам и манган.

Необходими са промени в законодателството, за да отворим нова страница и бъдещото производство, каза Николай Вълканов. Имаме запаси от уран, а по света от него произвеждат енергия, допълни той.

По време на конференцията министърът на енергетиката Жечо Станков пое ангажимент да бъдат продължени енергийните помощи за компаниите от бранша. Той обясни, че има директива на ЕС, която позволява държавни субсидии за компенсиране до 50% на цените на електроенергията за енергоемки предприятия, като тези субсидии могат да покриват не повече от половината от годишното потребление на електроенергия на компанията. От Европейската комисия ще бъде поискана нотификация за изплащане на субсидиите за период от три години.

По време на форума бяха раздадени и редица награди на компании от бранша. Например награда за безопасни условия на труд и нулев травматизъм получи “Елаците-Мед”. На изпълнителния директор на “Елаците-Мед” инж. Драгомир Драганов беше връчена и награда по случай 50-та годишнина на компанията. Награда за социално отговорна компания получи “Минстрой Холдинг”, като наградата беше връчена на Николай Вълканов, председател на съвета на директорите и собственик на компанията.