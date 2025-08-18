Как Урсула обяви война и на САЩ, и на Русия

На Тръмп може да му писне от европейските претенции

Фенът на конфликта в Украйна Борис Джонсън обяви, че му се повръщало от Тръмп

Милитаристичните напъни на Брюксел и Лондон ще удължат войната в Европа до безкрай

Според Макрон, ако “желаещите” днес са слаби пред Русия, на практика те подготвяли нови конфликти

В късния следобед на неделя Урсула фон дер Лайен заповяда доста неприкрито на Доналд Тръмп “да прояви здрав разум” и “да не се поддава на измамните внушения” на руския си колега Владимир Путин. Сякаш Тръмп е невменяем, луд и психопат, което всъщност е една и съща тежка диагноза за ненормалник, или пък е откъснат от действителността нехранимайко, който трябва да бъде вкаран в правия път от опитни политици като шефката на ЕК. От трибуната си в Брюксел тя предупреди пък Русия, че Украйна е “истински стоманен таралеж” и не трябвало да се поставят ограничения на нейните въоръжени сили и на военното ѝ сътрудничество с трети страни, разбирай западноевропейските. Освен това Фон дер Лайен разпореди на Москва да се изтегли от Украйна, защото съоръженият с английски, германски, френски и други “бодли” киевски таралеж съвсем скоро щял да я направи за посмешище.

Зад трибуната, встрани от еврошефката, доволен смях под сурдинка тресеше Володимир Зеленски, а къде на шега, къде наистина, впоследствие непредубедени западноевропейски наблюдатели допуснаха, че с изцепките си в неделния следобед “премиерката” на ЕС на практика била обявила война както на САЩ, така и на Русия.

Малко по-късно участвалият в срещата “онлайн” на членовете на т. нар. коалиция на желаещите президент на Франция Еманюел Макрон обяви на всеослушание, че “Путин не иска мир, а капитулацията на Киев”. Според френския държавен глава обаче “Тръмп иска мир”, като сякаш нарочно не си спомни, че американецът по принцип е съгласен с вижданията на руснака и ще отстоява неговите предложения за прекратяване на конфликта в Украйна, одобрени миналия четвъртък в Аляска. Макрон каза още в ролята си на говорител на “желаещите”, че “ако днес сме слаби с Русия, ние напрактика подготвяме утрешните конфликти”, но не уточни с кого, кога и къде, може би мислейки си за обтегнатите до крайност отношения на Париж с Алжир. Френският президент спомена още, че “желаещите” щели да поискат от Тръмп да им обясни до каква степен щял да осигури и контролира гаранциите за сигурност на една евентуално мирна Украйна. Като с тази бележка Макрон се показа не само заядлив към президента на САЩ, но и много неподготвен, тъй като едно от първите съобщения от него след срещата му с Путин в Аляска бе, че руснак №1 се е съгласил сигурността на Киев след конфликта да бъде гарантирана на принципа за колективна защита, залегнал в член Пети на договора за Атлантическия Алианс, значи от негови военни.

Върхът на тази натопорчена европейска нетърпимост към Тръмп и Путин, демонстрирана от Фон дер Лайен, Макрон и други “желаещи”, заформиха обаче върлите обиди към двамата президенти в неделна статия за лондонския в. “Mail on Sunday” на бившия британски премиер Борис Джонсън. За мнозина международни анализатори консерваторът е основен подстрекател на войната в Украйна и признателният му за братската подкрепа Володемир Зеленски не случайно постави паметен знак с неговото име в украинската “Алея на храбростта”.

“Това беше вероятно най-отвратителният епизод в най-мръсната история на международната дипломация.” - жигоса експремиерът срещата в Аляска на Тръмп с Путин. После БоЖо, както го наричат в родината му, въобще не си спести острите думи по адрес на “Доналд”: “Стомахът ми се сви, когато видях Путин, посрещнат на американска земя” - пише той, - “а да гледаш как Тръмп го аплодира на червения килим, беше като да вземеш илач за повръщане”.

Повръщало му се на Джонсън и когато “капитанът на Свободния свят” наричал Путин “шефа” и го поканил в президентската си лимузина като малцина лидери. По-нататък БоЖо е направо необуздан: “Това е неприемливо. Американският президент - най-висшият гарант за свобода и демокрация в света - говори за “фантастичните си отношения” с Путин - диктатора, който измъчва Украйна от три години и половина. Това беше отвратителен момент, защото Путин е военнопрестъпник. Неговите постоянни лъжи, измами и агресия са пряко сравними с тези на Хитлер. Често чуваме от Тръмп, че целта на Белия дом е да “спре убийствата” в Украйна, сякаш и двете страни са виновни. Пълни глупости. В Аляска Тръмп се сблъска лице в лице с реалността - Путин по същество иска да контролира Украйна, като я сведе до васална на Москва държава, ама строителният предприемач Доналд не разбра, че това не е въпрос на недвижими имоти.” - приключва британският експремиер президента на САЩ.

Та, с тези войнствени нагласи и нетърпимост “на мах” към Тръмп европейските лидери, ескортиращи Володимир Зеленски за срещата му с неговия американски колега, започнаха да кацат в понеделник един по един на летището във Вашингтон. Въобще приземиха се Фон дер Лайн, Макрон, Мерц, Стармър и т. н. с непродуктивни настроения, може би защото не успяха да разберат какво се случи миналия четвъртък в Аляска, а и не четат френския в. “Льо Монд”, който им го синтизира в неделя, макар и в друг контекст. Цитираме дословно авторитетния всекидневник: “Ясно е, че целта на срещата в Анкъридж не беше да се проведат реални преговори, които биха довели до реалистични и съществени предложения. Истинската цел бе да се съберат руските и американските лидери, които символично да инициират процес на помирение между двете сили. И които мълчаливо изпратиха следното послание: Русия води екзистенциална битка срещу Запада - Европейския съюз и Обединеното кралство, но не и срещу Съединените щати; Русия, която е велика сила, си поделя света със Съединените щати и Китай. И на 15 август тази година в Аляска Тръмп сякаш потвърди тази визия за света, колкото и фантастична да е тя”.

Пристигайки във Вашингтон с нагласи за война, еврпоейските лидери въобще не правят добро нито на Украйна, нито на света. Защото на Тръмп като нищо може да му писне от техните претенции и да им каже онова, за което вече многократно е отправял закани: “Оправяйте се сами, аз съм пас!” А това ще означава война в Украйна без САЩ и до безкрай, ескалираща постоянно и в състояние да взриви планетата. Иначе казано, с оценките си за резултатите от срещата на Тръмп с Путин в Аляска, както и със заетите след нея позиции, Фон дер Лайен, Макрон, Мерц, Стармър и т. н. като че ли обявяват не само война на САЩ и Русия, но и на света. Дискусията им с президентите на САЩ и Украйна във Вашингтон ще бъде късно вечерта в понеделник и след срещата на четири очи между двамата държавни глави, като резултатът от всеобщия разговор ще стане известен в малките часове на вторник.

Тоест, когато вестникът с тази дописка вече ще бъде отпечатан и дано разгръщайки го, любезни читателю, да заплюеш автора ѝ като лош пророк. А спиралата на мира най-после да се завърти над изстрадалата Украйна.