Група Геотехмин прави общините модерни и желани за живеене

Благотворителната програма “Българските добродетели” променя облика на малките населени места

В малките български градчета и села често липсват ресурси за модернизация, но добрите примери показват, че когато бизнесът и общините работят заедно, промяната е възможна.

Дългогодишното партньорство между Група ГЕОТЕХМИН и общините от Етрополе и Средногорието показва сериозната ангажираност на компаниите с развитието на населените места и подкрепа на общностите. За да може и малките населени места да получават медицинска помощ, да имат модерни места за отдих и туристически атракции, да имат европейски облик и да са мечтани места за живеене.

Село Чавдар - “евроселото” на България

Група ГЕОТЕХМИН обнови парк “Въжеландия” в Чавдар и се очакват още повече туристи в общината

Една от най-малките общини в България - Чавдар, привлича значителен брой туристи. Известно като евроселото на България, Чавдар е сред предпочитаните дестинации не само от столичани, а и от чужденците. Красивото и уредено селце е разположено в Средногорието на малко повече от час път от София. Чавдар предлага на туристите eднодневен и двудневен маршрут за разходка с деца.

Този маршрут включва интересния парк “Въжеландия”, който е част от Спортно-туристическия комплекс в местността “Света Петка”. А там е разположена и друга забележителност - Археологическият парк “Тополница”.

Малкото село е пример за отлично местно самоуправление повече от десетилетие. То е пример и за отлично партньорство с бизнеса в района. Вече няколко десетилетия партньор на община Чавдар по различни проекти са дружествата от Група ГЕОТЕХМИН и нейното най-голямо дружество - медодобивното Елаците-Мед АД.

В началото на лятната ваканция парк “Въжеландия” отвори след цялостно обновяване на въжетата, които са ръчно плетени в рамките на няколко месеца. “В България има около 6 - 7 подобни въжени градини, в които децата могат да играят на няколко нива, да подскачат, да се люлеят и въобще да се забавляват на открито, далече от телевизорите и телефоните. Съоръжението е напълно безопасно, има покрив отгоре, а единственият начин да се влезе и излезе в него е от специалните джобове”, обясни дизайнерът Калоян Георгиев от фирма Роупленд.

“Изключително съм благодарен на Геотехмин, Елаците-Мед, Геострой и Геотрейдинг затова, че изцяло финансираха обновяването на това съоръжение по проекта по Благотворителната програма “Българските добродетели”. Много се радвам, че си сътрудничим с бизнеса, за да може община Чавдар да затвърждава името си на туристическа дестинация в Средногорието”, каза кметът на Чавдар Григор Даулов.

Цялостното обновяване на “Въжеландия” е поредният съвместен проект на Група ГЕОТЕХМИН и община Чавдар. През 2025 година за поредна година бяха проведени безплатни профилактични прегледи от специалисти за местното население. Те са търсени и очаквани особено от възрастните хора, защото те могат да отидат в здравния център в селото и да получат преглед от специалист по вътрешни болести, офталмолог, гастроентеролог и т. н. Тази година 290 жители са се възползвали от възможността да получат безплатен профилактичен преглед и насоки за лечение. Всеобщото мнение е, че това е един проект с огромно значение за местните хора.

Мирково със соларно осветление и нов облик

Най-съвременното соларно осветление е монтирано в Мирково по “Българските добродетели”

Мирково е второто китно село в Средногорието, което впечатлява гостите и туристите с перфектно асфалтираните улици, със златния купол на църквата “Св. Вмчк. Димитрий” и красивият площад пред сградата на общината. Че Мирково е модерно село личи още от входа. Тази година на пътя от главен път Е 871 до началото на селото по протежението на 2 километра са монтирани стълбове и 43 автономни, интелигентни осветителни тела на FONROCHE LIGHTING (Франция), захранвани изцяло от 100% слънчева енергия. Те осигуряват осветление 365 нощи в годината и подобряват безопасността на движението. Модерните лампи са от полза и за бюджета на общината, като благодарение на соларните лампи ще се намали разходът за осветление. Това е поредният проект, свързан с ново улично осветление, реализиран по Благотворителната програма “Българските добродетели” на Група ГЕОТЕХМИН. Ново LED осветление беше монтирано в Мирково и в село Бенковски в същата община. Сред проектите, които превръщат селото в красиво и благоустроено населено място, са и тези за ремонт на улици, които също са извършени по “Българските добродетели”, основана от проф. дтн инж. Цоло Вутов, управител на Геотехмин ООД.

Но не може да има грижа за местните хора, ако няма грижа за децата. В предишния 3-годишен период, по който се финансираха проекти по “Българските добродетели”, бе изградена модерна детска площадка в Мирково с иглу и различни забавни съоръжения. През тази година съществуващо място за игри в село Каменица се обновява, направен е нов довеждащ водопровод, изградена е спортна площадка и фитнес на открито в село Смолско.

През втория 3-годишен период на подкрепа от “Българските добродетели” кметът на Мирково Цветанка Йотина и общинският съвет предложиха за реализиране проекти, които са разположени във всички населени места в общината, за да може всички жители да видят и да се възползват от реализираните проекти.

“Българските добродетели” - дарители за пример

С грижа за най-малките жители бе изградена нова детска площадка в село Смолско, община Мирково

Опазването на околната среда и управлението на отпадъците е друго направление за подкрепа на малките общини със силно ограничени бюджети. През тази година Група ГЕОТЕХМИН дари два модерни сметосъбиращи камиона на общините Етрополе и Златица. Благодарение на тях се осигурява навременно и качествено сметосъбиране и сметоизвозване. Преди години първият сметосъбиращ камион бе дарен на община Мирково.

В лицето на Група ГЕОТЕХМИН местните власти виждат партньор, на който могат да разчитат за реализиране на проекти, които не биха успели да изпълнят със средствата им, отредени от държавата и със собствените си приходи.

В Етрополе и тази година се извършват ремонтни дейности на детска градина “Еделвайс”. Ремонтира се втората част от санитарните помещения и в началото на учебната година всички групи в градината ще имат обновени такива. В момента тече и ремонт на покрива на ОУ “Христо Ботев” в града, с което се доказва и ангажиментът на общината това училище да продължи да съществува. По “Българските добродетели” се реализира и иновативен проект - VR сцена с представяне на Етрополския манастир и музея в града. Местната власт вярва, че по този начин ще успее да привлече интереса както на младото поколение към историята на града, така и ще увеличи броя на туристите.

По “Българските добродетели” беше изграден и 3-метров паметник от бронз на Васил Левски на морената, на която няколко десетилетия се честваха годишнините то рождението и обесването му. Литургията по повод откриването на паметника бе отслужена от Ловчанския митрополит Гавриил.