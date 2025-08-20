Зареждането с евро минава на три етапа

Пликове с евромонети за 20 лв. ще купуват гражданите

Микрофирми взимат до 10 хил. евро до пет дни преди влизането ни в еврозоната

Монети за 200 лв. за бизнеса

Зареждането с монети и банкноти евро започва много преди влизането ни в еврозоната, като ще премине на три етапа, а на хората ще продават комплекти от монети на стойност 20 лв. Това предвижда Наредба на БНБ за първоначално зареждане и подзареждане с евробанкноти, евромонети и стартови комплекти с евромонети, която е обнародвана в “Държавен вестник”. Първо ще стартира зареждането на големите търговци с евро, след това ще пуснат стартови пакети с монети за граждани и фирми, а пет дни преди влизането ни в еврозоната микропредприятия ще могат да купят до 10 хил. евро.

Стартови комплекти с български евромонети ще бъдат продавани от БНБ и банките от 1 декември до последния ден преди въвеждане на еврото. До влизането ни в еврозоната тези монети не може да бъдат използвани, тоест не можете да плащате с тях, ако отидете в държава от еврозоната, не може да ги обменяте в банки или чейндж бюра. Тези монети стават законно платежно средство от датата на влизането ни в еврозоната. Целта на стартовите пакети е хората и фирмите да бъдат снабдени с монети още преди влизането ни в еврозоната. Така хората ще имат време да се запознаят с новите български евромонети. Освен това от 1 януари ще имат монети, които могат да използват в магазините.

Стартовите пакети с монети ще бъдат два вида - за граждани и за търговци. Стартовият комплект с евромонети за граждани се състои от 42 броя евромонети от всички номинали на обща стойност 10 евро и 23 цента и ще бъде продаван за 20 лв. Тоест монетите ще бъдат продавани по официалния фиксиран курс на еврото към лева. При едно посещение в банка всеки човек ще може да купи до два стартови комплекта с евромонети. Стартовият комплект с евромонети за търговци включва 420 броя евромонети от всички номинали на обща стойност 102 евро и 30 цента и ще бъде продаван на цена от 200 лв.

Стартови пакети с монети за граждани и търговци ще може да бъдат продавани и в пощите.

Първият етап по зареждане с монети и банкноти евро ще бъде стартиран от БНБ не по-рано от два месеца преди влизането ни в еврозоната. Този етап е предназначен само за търговци. До 1 октомври банките трябва да подадат писмено искане до БНБ с общата стойност на евробанкнотите и евромонетите, които са им необходими в периода на първоначално зареждане, както и необходимия брой стартови комплекти с евромонети за граждани и търговци.

Както “Труд news” вече писа, банките ще извършват зареждане на търговците с евро на базата на сключен договор между тях. Самите търговци нямат право да използват предоставените им евробанкноти и евромонети преди 00:00 ч. на датата на въвеждане на еврото в България. За нарушение на тази забрана санкцията ще бъде според договора с банката, но не по-малка от 10% от стойността на банкнотите и монетите евро. Търговците ще бъдат длъжни да съхраняват евробанкнотите и евромонетите в сейфове, отделно от други притежавани от тях монети и банкноти в евро или други валути. Хора от БНБ ще правят изненадващи проверки при търговците, за да видят дали това изискване се спазва. Ако търговецът не спазва изискванията на съхранение на парите, банката може да поиска връщане на банкнотите и монетите евро, както и да наложи неустойка в размер поне 10 на сто от тяхната стойност. За извършване на зареждане на търговците с евро банките не събират такси, пише в наредбата на БНБ.

Третият етап на зареждане в евро е предназначен само за микропредприятия. Това са фирми с персонал под 10 човека, които имат годишен оборот под 2 млн. евро или активи на стойност до 2 млн. евро. Тези фирми ще могат да купят евро преди влизането ни в еврозоната при опростена процедура, тоест без специален договор с банка. Тези търговци ще може да бъдат снабдени от банките с монети и банкноти евро на стойност до 10 хил. евро. За целта търговецът трябва да попълни и подпише декларация по образец. Той трябва да съхранява банкнотите и монетите евро отделно от други, притежавани от него валути. БНБ ще има право да извършва проверки за спазване на това изискване.

Левовата равностойност на евробанкнотите и евромонетите, с които ще бъде зареден търговецът по опростена процедура, ще бъде блокирана по сметката на търговеца при банката и на датата на въвеждане на еврото ще бъде изтеглена от сметката. Опростена процедура за зареждане може да бъде извършвана не по-рано от 5 дни преди датата на въвеждане на еврото.

От 1 януари пускат само от единната валута

Теглим от банкомат банкноти от 5 евро

Най-много от 100 евро

От 1 януари 2026 г. банкоматите ще пускат само банкноти евро, предвижда наредба на БНБ. Те ще бъдат заредени с банкноти от 5 евро до 100 евро. По-едри банкноти от 200 евро няма да има в банкоматите.

В наредбата на БНБ е посочено какви банкноти трябва да има в банкоматите и какви банкноти ще пускат те. Банкомати, които използват две касети за евробанкноти, трябва да съдържат банкноти от 10 евро и 20 евро. Банкомати с три касети за евробанкноти трябва да имат банкноти от 10 евро и 20 евро, като освен тях могат да бъдат заредени и с банкноти от 5 евро или 50 евро. Банкомати с четири касети за евробанкноти трябва да имат банкноти от 10 евро и 20 евро, а освен тях може да бъдат заредени и с банкноти от 5 евро, 50 евро или 100 евро.

При теглене на суми над 100 евро банкоматът ще пуска само банкноти от 50 евро или 100 евро, а при теглене на по-малки суми машината ще пуска и по-дребни банкноти.

За монетите от 2 лв. е важна вътрешната част

Обменят и повредени левове и стотинки

За малко парче не дават нищо

Банките ще обменят и повредени левове и стотинки за евро.

Скъсани левове и смачкани стотинки от 1 януари 2026 г. също ще бъдат обменяни за евро, гласи наредба на БНБ. Обмяната ще става в БНБ и в търговските банки. Тази информация е важна, защото при влизането в еврозоната е добре хората да претърсят шкафове, буркани и мазета, където са скрили пари, и е възможно част от банкнотите да са повредени.

Обмяната на повредени левове за евро ще става непосредствено в банката или в БНБ, но ако не може веднага да бъде установена стойността на парите, е възможно обмяната да бъде отложена - парите да бъдат изпратени в БНБ, там да преценят колко евро да бъдат дадени за левовете и чак след това човекът ще ги получи.

Повредени левови банкноти, от които са запазени поне три четвърти (75%), дори да са на няколко парчета, ще бъдат обменяти за евро по пълна номинална стойност. Ако от банкнотата е запазена поне една втора (50%) от площта, ще дават в евро половината от номиналната є стойност. За по-малки части от банкноти няма да дават нищо.

Повредена монета в левове, на която се разпознават изображенията на лицевата и обратната страна, се ще обменя за евро по пълна номинална стойност. Ако изображенията не се разпознават или монетата е перфорирана, рязана или е с поставен знак, няма да бъде обменяна. Монетите от 1 лев и 2 лева са от два компонента - вътрешен и външен кръг. Ако е запазен само вътрешният кръг и се разпознават изображенията, монетата ще се обменя за евро по пълна стойност. Ако е запазен само външният кръг, не се разпознават изображенията или монетата е перфорирана, рязана или е с поставен знак, няма да бъде обменяна за евро.

През първите шест месеца от влизането ни в еврозоната банките ще обменят без такси повредени банкноти и монети. След този срок банките може да въведат такса за обмяна на повредени левове и стотинки. След изтичане на 12 месеца от влизането ни в еврозоната банките могат да преустановят услугата по обмяна на повредени левове за евро.

До пет пакета на човек в Литва

В Хърватия комплектите с монети бяха по 13,28 евро

В Естония най-много са монетите от 1 цент

Стартовите пакети с монети за граждани при влизането на Хърватия и Естония в еврозоната.

Последна в еврозоната влезе Хърватия - на 1 януари 2023 г. Месец преди това, на 1 декември 2022 г., търговските банки започнаха да предлагат стартови пакети с евромонети. За гражданите те съдържаха 33 хърватски евромонети на стойност 13,28 евро. На всеки пакет беше описано какви монети съдържа (например 3 монети по 2 евро, 3 монети по 1 евро и т. н.).

Литва стана член на еврозоната на 1 януари 2015 г. Стартови пакети с монети там продаваха централната банка, търговските банки и пощите. Комплектът съдържаше 23 монети на обща стойност около 12 евро, а ограничението беше до пет пакета на човек.

Латвия се присъедини към еврозоната на 1 януари 2014 г. В последния месец на предходната година започна продажбата на стартови пакети. Те съдържаха 45 монети на стойност 14,23 евро. Продажбата им се осъществяваше от банките, в 302 пощенски офиса и от централната банка. Ограничението беше до пет стартови пакета на човек.

Естония се присъедини към еврозона на 1 януари 2011 г. Месец по-рано пуснаха стартови пакети с монети. Те съдържаха 42 монети на стойност 12,79 евро. Пакетът съдържаше седем монети от 1 евроцент, шест от 2, 5, 10 и 20 евроцента, пет от 50 евроцента, четири от 1 евро и две от 2 евро.