САЩ възобновяват вноса на венецуелски петрол

Два танкера, наети от американския петролен концерн "Шеврон" (Chevron) и пренасящи венецуелски петрол, достигнаха водите на САЩ днес. Това е първият внос на черно злато от южноамериканската страна в САЩ след издаването на нов лиценз от Вашингтон, информира Ройтерс.

Министерството на финансите на САЩ миналия месец издаде ограничен лиценз на "Шеврон", позволяващ на компанията да работи във Венецуела и да изнася петрол оттам след тримесечна пауза, провокирана от по-строгите мерки спрямо страната, която е обект на санкции.

Планира се двата танкера да бъдат разтоварени в Порт Артур, Тексас, и в Ню Орлиънс, Луизиана, предаде БТА. Други два съда, отплавали от Венецуела този месец, също са напът към САЩ.

Главния изпълнителен директор на "Шеврон" Марк Уирт по-рано посочи, че вносът на венецуелски петрол в САЩ ще бъде възобновен в ограничени обеми. Компанията нямаше достъп до венецуелска суровина от април, когато редица доставки бяха отменени от венецуелската държавна петролна група Пе Де Ве Ес А (PDVSA) заради проблеми с плащанията, свързани със санкциите.



"Шеврон", която през първото тримесечие изнасяше около 252 000 барела венецуелски петрол на ден за САЩ, обикновено преработва част от суровия петрол в собствените си съоръжения и продава останалата част на независими рафинерии.

Правителството на Венецуела отхвърля санкциите на САЩ и твърди, че те представляват форма на икономическа война.