Клиенти пропищяха от дигитални менюта в заведения

Законът задължава сервитьорите да предоставят традиционните списъци с храни и цени

Поставят QR на видно място

Недоволни клиенти на заведения, които предлагат само дигитални менюта, заляха със сигнали потребителските организации, които защитават правата на потребителите.

Масова практика напоследък е ресторанти, барове, кафенета да премахнат традиционните хартиени менюта с описание на храни и напитки.

По масите на много от заведенията в столицата и в големите градове на страната има QR код, поставен на видно място - върху стикер, пирамида или специална поставка. Сканирането на този код осигурява достъп до менюто чрез телефона на клиента.

“Дигиталните менюта може да се използват само като допълнение към традиционните, но не и да ги заместят, коментира основателят на некомерсиалния проект “Ние, потребителите” Габриела Руменова.

Тя е категорична, че достъпът до менюто не може да е обвързан с ползването на други услуги, като телефон и интернет връзка.

“Може да не желаем да си носим телефона на плажа или да ни е паднала батерията. Тогава как ще се информираме?”, попита тя.

Законът задължава сервитьорите в заведенията да представят на клиентите менютата при вземането на поръчката и при поднасянето на сметката. Това е част от предварителната информация за потребителите, която е особено важна в курортите, където цените понякога са значително по-високи.

От заведенията обясняват премахването на хартиените менюта с хигиенни съображения и по-голямо удобство за клиентите, които вместо да чакат сервитьор да им донесе меню, можели сами да си осигурят достъп до него чрез смартфоните си. Освен това, чрез дигиталното меню много по-бързо се правела и поръчка. Клиентите можели лесно да филтрират менюто по алергени или диетични предпочитания. Друго предимство било това, че лесно можели да се премахват изчерпани ястия и напитки, вместо да се съобщава на клиентите, че се налага да си изберат нещо друго. Организациите, които защитават правата на потребителите, обаче са категорични, че законът трябва да се спазва и питат какво правят клиенти, които не ползват смартфони, при липса на традиционно меню.