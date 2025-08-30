Цените на морето падат до 40 на сто

На север е по-евтино

В Златни пясъци може да се почива за 120 лв., толкова струва нощувка и в Созопол

Ваучер без да казват какво е намалението

След 15 септември спасителите оредяват

Даниела Фархи,

Мария Кехайова

Труд news, Варна, Бургас

До 40% по-евтино излиза ваканцията по Северното Черноморие през септември, а на Юг намалението е до 25% спрямо пиковите летни месеци юли и август. Въпреки че това лято курортите край Варна и Бургас са пълни в края на август, хотелиерите дават бонуси, за да запълнят максимално базите си, преди да затворят за зимата.

Немските чартъри до Варна ще продължат да водят гости до края на септември, Намаленията са на две стъпки - от 1 септември и после от средата на месеца. От понеделник например на първа линия в курорта Златни пясъци, с всичко включено в цената и дори със закрит басейн за дните с лошо време, нощувки се предлагат за 120-128 лв. Те са средно с 50 лв. по-евтини спрямо август, а след 15 септември цените падат с нови 20-22 лв. Рискът е да има дъжд и студ в уж лятната ваканция, но има и плюсове - липсват шумните навалици, слънцето грее меко, а морето, макар и по-хладно, утихва след августовските бурни ветрове.

Преди първия учебен ден на Златни пясъци може да се почива и за по-малко от 100 лв. на ден. Хотели на втора и трета линия пускат ол инклузив оферти за 79-89 лв. на човек, които в следващия период падат до 67-72 лв. Идентични предложения има и на Св. св. Константин и Елена, където за 80-93 лв. през септември може да се почива в хотели с минерални басейни. В курорта Албена цените до средата на септември ол инклузив се намира за 82 до 115 лв. Там предлагат и изгодни програми за хора от златната възраст. Пакет от 5 нощувки след 9 септември е 265 лв. Част от хотелите на Златни пясъци и Св. св. Константин и Елена също предлагат бонуси за пенсионери - 10% допълнителна отстъпка за почивки през септември.

За любителите на дивите плажове ваканцията буквално намалява наполовина. Луксозни бунгала за 4 души на юг от Варна, които в пик сезона се предлагаха за 250 лв. на нощ, могат да се наемат вече за 130 лв., а в по-скромните четирима могат да спят общо за 75 лв. на нощ вместо за досегашните 130 лв.

Сериозни намаления правят и 5-звездни хотели с луксозни СПА центрове, ултра ол инклузив и включена сянка на плажа. В тези, които работят сезонно, от тях от 1 септември цените падат с 30%, а от 15 - с още 20%, така че ваканцията на финала на сезона поевтинява двойно и струва от 190 и 220 лв. на нощ. Целогодишно работещите хотели висока категория правят по-скромни отстъпки от около 20%, но ги допълват с друг бонус - безплатна нощувка при платени пет или шест.

В Созопол, в началото на септември, предстоят празниците на изкуствата “Аполония” и се очаква градът да се препълни, като в най - високия сезон. Затова реалните намаления там ще са първо с до 15 - 20%, а след 15 септември с още около 15%, смятат туроператорите.

В хотел на първа линия до морето, от 1 до 30 септември в Созопол, цената е 120-130 лева на нощ за помещение - студио, апартамент или мезонет, независимо колко човека нощуват вътре. Друг хотел предлага 70 - 100 лева нощувка за двама.

В Приморско за периода от 6 до 22 септември, 5 нощувки в двустаен апартамент са 500 лева, т. е. по 100 лева на вечер за цялото помещение. Други апартаменти се предлагат за до 6 души- по 144 лева на вечер, но има и евтини варианти - двама души в двустаен може да се настанят срещу 50 лева на човек, има и оферти по 33 лева на човек.

В Царево една от най примамливите оферти, е нощувка със закуска, вечеря и басейн - около 65 лева на човек на ден. В друг хотел от 31 август до 6 септември цената е 144 - 156 лева на човек на ден, а след 6 септември, става 29 - 135 лв. От 14 септември цената пада на 85- 87 лева на ден.

В Поморие след 1 септември намаленията са 10- 25%. В хотел с три или четири звезди, с включена закуска, е 45- 90 лева на човек за ден. Апартамент или квартира са 70 - 120 лева за помещение на вечер. В Равда намаленията варират от 10 до 20% през септември. Като пример, за студио, цената е 70 до 130 лева на вечер.

Туристите, които идват на есенно море и ще плажуват, трябва да знаят, че спасителите по ивиците оредяват след 15 септември, а плажовете ще са охраняеми до 30 септември.

Спасителите предупреждават всички туристи за пореден път, и през септември, да трупат ден близо до спасителните постове и да избягват неохраняемите плажове. Тази година, августовското море бе много бурно. Лятото е белязано с много инциденти, като последният е от преди ден, когато румънска туристка, дошла да летува в Слънчев бряг, се е удавила в морето.

Проф. Стоян Маринов, съпредседател на Варненската туристическа камара: Българите предпочитат нашето море

Летният сезон е много добър и вероятно ще приключи с повече реализирани нощувки от сочената за пример предпандемична 2019 г. Това коментира пред “Труд news” съпредседателят на Варненската туристическа камара проф. Стоян Маринов. Според него освен солидния ръст на гостите от Германия, има отчетливо увеличение и на българските летовници, които ще са основните гости в хотелите през септември. Леки ръстове се отчитат и на гостите от Полша и Румъния, а след няколко години пауза по Северното Черноморие се завръщат и скандинавците.

Немската чартърна програма ще продължи до края на септември. Има планове догодина тя да бъде удължена до средата на октомври.

Хотелиерът Веселин Налбантов, зам.-председател на БХРА: В Слънчев бряг цари хаос, искаме ред

Сезонът е добър, но не е от най-добрите. Поради факта че в Слънчев бряг е хаос, няма никакви правила. Община Несебър не може да се разпорежда. Дружеството пък няма средства и навсякъде се създава хаос.

Всички са съсредоточени в момента в станалото морско произшествие. А тук, в сърцето на курорта, това което стана с тези колички - блъскането на хора по алеите, това е ежедневие.

Алеите са за пешеходци, но поради една или друга причина, те се отдават за синя зона. Тротоарното право го тълкуват, че е право за търговците. Пълно е с търговци по алеите. Така се отнема правото на разходка на туристите.

Тези факти са голям негатив за комплекса, трябва да има ред и порядък.

Скоро ще се организираме и ще поканим министър-председателят и председателят на НС на място, да установят фактите. Защото ако хаосът продължи, ще загубим гостите които имаме. В същото време водата е уникална на първо место в Европа сме по чистота , имаме прекрасни природни дадености и 70% от приходите в туризма идват от Слънчев бряг.

Евелина Пулева, туроператор, член на УС на Бургаската регионална туристическа камара: Струва ми се, че Южното Черноморие изпревари Северното

Отбелязваме един кратък, но добър сезон. От средата на юли, допреди няколко дни, когато падна първият дъжд, сезонът беше много добър. В Поморие, Несебър, Равда, Слънчев бряг, по мои наблюдения, имаше много туристи. В Свети Влас също бе пълно с летовници. Струва ми се, че този сезон, Южното Черноморие изпревари Северното. Разбира се, шегувам се, и резултатите ще покажат, когато бъдат анализирани след края на лятото. Но не може да не се отбележи, че много туристи имаше и в Приморско. Курортът бе много пълен.

Казвам, че сезонът бе кратък, защото бе 30 - 45 дни, но с много летовници. Сега ще има намаления при всички случаи, а и си е и нещо традиционно - след 28 август цените падат. Според мен намаленията ще стигнат до 20%.

Хотелиерите в Банско, Сандански и Огняново също предлагат отстъпки

Светлана Василева,

Труд news, Благоевград

С настъпването на септември, българските СПА и планински курорти отварят врати с привлекателни оферти. Трите топ дестинации в Пиринско- Банско, Сандански и Огняново предлагат оферти в ценови диапазон от икономичен до луксозен. В Банско хотелиерите вече изготвиха и тридневни пакети за почивните септемврийски празници- 6 септември и 22 септември.

В луксозни хотели 3 дни за 300 лева нощувка в стая за двама е най-изгодната оферта. Но има и още по-ниски цени -нощувки за 40 лева на човек в къщи за гости, има и по 200 лева в по-тузарските хотели.

Басейни, барове, планински преходи, разходки с колела, коне и атракциони-всичко това може да разнообрази почивката в Банско. Уют, тишина и спокойствие предлага зимната ни столица през септември.

Повечето оферти включват и закуска или вечеря, като това вдига цената с 30 лева на човек. Масовата оферта в апарткомплексите е 80 лева на човек със закуска. Има и All-inclusive с допълнителни услуги от 95 лв./човек.

Огняново е достъпна дестинация с минерален релакс

Тази година феновете на хотелите в Огняново и басейните с минерална вода се оказаха доста. През септември там е райско място на добри цени.

За 55 лева на човек нощувка получаваш закуска и басейн. Срещу 70 лева има оферти за нощувка и джакузи, сауна, парна баня.

Огняново остава бюджетна дестинация с добра СПА база и добри условия при умерени цени под 80 лв.

Сандански през септември е уютен и привлекателен за семейни почивки. И там офертите стартират от 60 лева нощувка и стигат до 300 лева за луксозно релаксиране. Масовите хотели предлагат оферти по 70 лева на ден със закуска или 90 лева срещу пълен пансион. И петзвездния лукс е достъпен с цени от 160 лева нощувка със СПА пакет.

Евтино море и в Гърция

Нашенци обаче масово ще пътуват до Гърция за почивните дни. Морето през септември в южната ни съседка е примамливо с добри оферти- от 50-60 евро нощувка. Предлагат се апартаменти за 4 до 6 човека срещу 80 евро на вечер. Цените на нощувките и тези в ресторантите падат и в Гърция през септември- обяд или вечеря има до 20 евро на човек. Много от българите си правят и морски приключения, като всеки ден пътуват до различни дестинации на Халкидики в радиус 60 до 80 км. Правят си еднодневни разходки до Кавала или Солун.