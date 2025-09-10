Търсят близо два пъти по-малко програмисти

Обявите за наемане на персонал през август намаляват

Свободните работни места намаляват. През август обявите за работа са с 3100 по-малко спрямо същия месец на миналата година, което представлява спад със 7 на сто, показват данни на сайт за предложения за работа. През предходните месеци също имаше намаление на офертите за работа.

Най-голям е спадът на свободните работни места в сферата на информационните технологии. През август обявите за работа в бранша са с 49% по-малко спрямо същия месец на миналата година. Причината за това е навлизането на изкуственият интелект, който коренно променя пазара на труда в бранша. Чрез изкуствения интелект програмистите стават по-продуктивни, което намалява нуждата от наемането на нови хора.

На второ място по спад на обявите за работа е секторът “Логистика и транспорт”, където офертите за наемане на персонал намаляват с 12%. На трето място по спад е секторът “Хотелиерство и ресторантьорство”, където обявите за работа намаляват с 9% на годишна база. Сред причините за това е наемането на хора от страни извън ЕС за работа в туризма.

Увеличение на обявите за работа има в строителството, изкуството и производството.