Мъск може да загуби титлата си най-богатия човек в света

Илон Мъск е на прага да загуби титлата си „най-богатият човек в света“ от съоснователя на Oracle Лари Елисън.

Богатството на Елисън скочи със 70 милиарда долара до 364 милиарда долара след изумително силния отчет за приходите на Oracle във вторник вечерта, което го постави на поразително разстояние от нетното състояние на Мъск от 384 милиарда долара, според индекса на милиардерите на Bloomberg.

Oracle (ORCL) отчете нарастващо търсене на капацитета на своите центрове за данни от клиенти с изкуствен интелект, което изстреля акциите в стратосферата. Акциите отвориха с 34% по-високо в сряда. Ако тази тенденция се запази след затварянето на пазара, той може да надмине богатството на Мъск.

Изпълнителният директор Сафра Кац обяви във вторник след затварянето на фондовия пазар, че Oracle е подписал четири многомилиардни договора с клиенти през тримесечието и тя очаква да подпише още няколко през следващите месеци.

Тази енергична прогноза беше подкрепена от появата на Oracle като ключов доставчик на инфраструктура, която захранва огромните нужди на компаниите с изкуствен интелект от изчислителна мощност – хлябът и маслото на Oracle като доставчик на облачни услуги и софтуер за бази данни. През юли Oracle обяви сделка за предоставяне на компанията майка на ChatGPT, OpenAI, на 4,5 гигавата електроенергия за захранване на нейния софтуер за изкуствен интелект.

Елисън е най-големият индивидуален акционер на Oracle и може да спечели титлата на най-богатия човек в света, ако акциите продължат изключителните си печалби, когато пазарите отворят в сряда. Скокът на акциите е изключително рядък за компания, която има огромна пазарна стойност от малко под 700 милиарда долара - 13-тата най-ценна акция на пазара при затварянето във вторник.

Bloomberg отбелязва, че скокът в богатството на Елисън ще бъде „най-голямото еднодневно увеличение, регистрирано някога“, регистрирано от индекса, който ще се актуализира с резултатите след затварянето на пазара в сряда.

Тъй като Oracle се превърна в двигател в технологиите за изкуствен интелект, тя се възползва от неотдавнашния технологичен бум, който тласна Nvidia да се превърне в най-ценната компания в света, с оценка над 4 трилиона долара. Microsoft за кратко се присъедини към Nvidia над границата от 4 трилиона долара. Осемте най-ценни акции в S&P 500 са технологични акции с известен дял в изграждането на бъдещето, задвижвано от изкуствен интелект.

С ускоряването на бума на изкуствения интелект, акциите на Oracle се повишиха с 95% тази година.

Мъск за първи път грабна титлата през 2021 г. и до голяма степен я задържа през последните няколко години, отчасти благодарение на различните си инвестиции в Tesla и SpaceX. През годините Мъск я загуби два пъти за кратко, първо през 2021 г. от главния изпълнителен директор на LVMH Бернар Арно и през 2024 г. от основателя на Amazon Джеф Безос.

Мъск надделя въпреки различните си изпитания и трудности. Той дори получи ново заплащане, което може да струва близо 1 трилион долара, след като Tesla достигне определени етапи.

За Елисън пътят му към това да стане най-богатият човек в света се проследява до 1977 г., когато той напуска колежа и помага за основаването на Oracle.

81-годишният мъж води разкошен начин на живот, както би направил всеки милиардер, притежавайки 98% от хавайския остров Ланай и е признат за възраждането на тенис турнира в Индиън Уелс в Калифорния, което му е спечелило прякора „петият шлем“.

Елисън също така има тесни връзки с президента на САЩ Доналд Тръмп, като често се появява с него в Белия дом за различни технологични събития и възнаграждава с договори с Oracle. Той също така е виждан като евентуален кандидат за TikTok, въпреки че тези планове не са се осъществили.