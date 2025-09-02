АИКБ: Влизането в еврозоната ще даде тласък на конкурентоспособността и ще отвори достъп до по-изгодно финансиране

Влизането в еврозоната ще даде тласък на конкурентоспособността и ще отвори достъп до по-изгодно финансиране. Българският бизнес ще спести значителни разходи за валутна конверсия, ще намали риска при международни сделки, ще има достъп до по-евтино финансиране и ще оперира в по-прозрачна и предвидима икономическа среда. Очакваният ефект за националната икономика от елиминирането на транзакционните разходи надхвърля 1 милиард лева годишно – ресурс, който може да бъде насочен към инвестиции, иновации и разкриване на нови работни места. Това заяви председателят на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България Румен Радев на първата от поредица информационни срещи от Националната информационна кампания за въвеждането на еврото.

Тя се проведе в Бургас и събра представители на институциите, местната власт, бизнеса и гражданите.

Кампанията има за цел да предостави на бизнеса и обществото ясна и достоверна информация за ключовите етапи и срокове на въвеждането на еврото. Водещите институции – Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на икономиката и индустрията, Комисията за защита на потребителите, НАП, КФН, НОИ и др. – участват със свои експерти, които ще бъдат на разположение за въпроси и дискусии.

Партньори в инициативата са Икономическият и социален съвет, Националното сдружение на общините, работодателските и синдикалните организации, Асоциацията на банките в България и др.