Еднодневна винетка от февруари 2026 г. (Обзор)

Тол таксите за камионите ще зависят и от емисиите въглероден диоксид

Приеха промени в наредба

Дават възможност да плащаме за ползване на пътищата за 24 часа

Еднодневна винетка ще могат да купуват шофьорите на леки коли. Тя ще бъде с валидност 24 часа, считано от началната є дата и час, и ще важи за пътните превозни средства до 3,5 тона. Министерският съвет прие промени в Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние.

Промяната в наредбата, свързана с еднодневната винетка, ще влезе в сила от 1 февруари 2026 г. Така и през предстоящите масови пътувания за коледните и новогодишните празници шофьорите ще трябва да купуват уикенд или седмични винетки. В момента цената на уикенд винетката е 10 лв., а седмичната струва 15 лв. Цената на еднодневната винетка би трябвало да бъде по-ниска от тази на уекенд винетката, защото важи за по-малък срок. Уикенд винетката е валидна от 12 ч. на обяд в петък до 23:59 часа в неделя.

В момента, за да отиде човек на почивка на море за две седмици трябва да купи уикенд или седмична винетка, в зависимост от това през кой ден от седмицата пътува, и на връщане отново да купи винетка. Другият вариант е да купи направо месечна или годишна винетка, ако често пътува в страната. С въвеждането на еднодневна винетка хората ще могат много по-точно да плащат за времето, през което ползват пътната мрежа.

Друга промяна в наредбата предвижда, че при ползване на платената републиканска пътна мрежа без купена винетка дължимата минимална пътна такса ще бъде колкото цената на еднодневната винетка.

За тежкотоварните автомобили и автобуси над 3,5 тона в ценообразуването за преминаване на база изминато разстояние от значение ще бъде и екологичен компонент чрез въвеждането на такса за външни разходи за емисии въглероден диоксид (СО2), дължащи се на трафика. Тол таксите се предвижда да се определят според техническите характеристики на пътя или пътния участък, изминатото разстояние, категорията на пътното превозно средства, броя на осите, общата технически допустима максимална маса, екологичната категория ЕВРО и според класа емисии СО2 и специфични емисии СО2 на превозното средство. Целта е чрез финансови стимули да се насърчи ползването на по-екологични превозни средства, като за замърсяващите повече автомобили да се дължат по-високи такси.

Пътните превозни средства над 3,5 тона ще попадат в един от определените пет класа емисии въглероден диоксид. В клас 4, например, ще са тези с ниски емисии, а в клас 5 - превозни средства с нулеви емисии. На всеки шест години след датата на първата регистрация ще се преразглежда класификацията на пътните превозни средства.

С промените в наредбата уреждат и условия, при които Агенция “Пътна инфраструктура” ще предоставя достъп на Националната агенция за приходите и на Агенция “Митници” до данни в Електронната система за събиране на тол такси. Приходните агенции ще могат за използват данните при контрола на фирмите за плащането на данъци.