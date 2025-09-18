Франчайз оферта: efbet Пункт гарантира 6% от месечния оборот

efbet – сред най-утвърдените брандове на българския букмейкърски пазар – продължава активно да развива своята франчайз мрежа от обекти за залози. Компанията предлага възможност за сътрудничество на предприемачи, готови да управляват печеливш бизнес.

Какви са предимствата

Системата на efbet Пункт е изградена така, че да дава максимална предвидимост. Основното ѝ предимство е гарантираният приход от 6% върху оборота, който:

Не е обвързан с печалбата на обекта.

Не зависи от изхода на спортните събития.

Важи за всички видове залози – спортни и виртуални.

Това гарантира сигурен доход, дори в периоди на по-слаба активност или при колебания в пазара.

Подкрепа и прозрачност

Освен стабилни и предвидими приходи, франчайз партньорите на efbet получават цялостна подкрепа, която обхваща всички важни аспекти на бизнеса:

отчетност в реално време и лесна проследимост на приходите ;

съдействие при старта на бизнеса;

обучение на служителите, което да гарантира високо ниво на обслужване;

рекламни материали за популяризация на обекта.

За кого е подходящо

Франчайз концепцията на efbet е насочена към хора, които искат да развиват устойчив бизнес в сферата на спорта и забавленията и да работят с бранд, който вече е познат, уважаван и доказал своята сила на пазара.

Кандидатстване

Процесът е бърз и удобен:

bm.efbetshop.com

0895 511 267 / 0886 502 382