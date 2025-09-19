Вдигат осигуровката за пенсия от януари (Обзор)

Автор: Труд news
Бизнес
Ръководителят на мисията на МВФ в България Фабиан Борнхорст представи препоръките на фонда към българското правителство пред депутатите от бюджетната комисия към парламента.

МВФ настоява за прогресивно облагане на доходите

Искат отпадане на максималния осигурителен доход

Въвеждане на прогресивно облагане на доходите, премахване на максималния осигурителен доход и увеличаване на вноската за пенсионно осигуряване са част от предложенията на Международния валутен фонд (МВФ), отправени към българското правителство по време на протичащата в момента мисия на фонда в страната.

Това стана известно от думите на Фабиан Борнхорст, който е ръководител на редовната мисия на МВФ у нас, по време на среща в парламента с членове на Комисията по бюджет и финанси. Сред другите предложения са овладяване на разходите за заплати в публичния сектор, както и преосмисляне на модела в социалните разходи, където много плащания са обвързани с размера на минималната или средна заплата.

“Не за първи път поставяме въпроса дали не е редно да се обсъди и да се премине към един по-прогресивен модел на данъчно облагане, което от една страна ще увеличи приходите в бюджета, а от друга - ще помогне да се преодолеят неравенствата в обществото”, каза Борнхорст. Относно повишаването на осигуровките за пенсия, препоръката на МВФ е то да се започне с 1% от 2026 г., а не както е заложено в средносрочната прогноза на правителството от 2027 г. По отношение на максималния осигурителен доход, МВФ постави въпроса, че при постоянния ръст на заплатите у нас, максималният праг стои на сравнително едно и също ниво.

В края на срещата председателят на бюджетната комисия Делян Добрев от ГЕРБ-СДС каза, че политиката на правителството не съвпада с две от препоръките на МВФ, а именно преминаването към прогресивна данъчна система и премахването на максималния осигурителен доход, като поясни, че правителството няма да предприема такива стъпки. “Всичко останало, което казвате и препоръчвате ще бъде възприето в следващия бюджет”, каза Добрев. “Изключително добре сте идентифицирали, че това което трябва да се овладее е покачването на заплатите в публичния сектор, както и разходите в социалния, които се покачват автоматично, тъй като много от тях са обвързани с минималната заплата”, допълни той.

