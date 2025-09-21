Поскъпнаха  зелените чушки  и картофите

Вдигнаха цената на лука с 11%

Повечето основни храни поскъпнаха през изминалата седмица, показват данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата за цените на едро. Картофите са поскъпнали с 3,98% средно до 1,11 лв. за килограм на едро, а цените на зелените чушки са нараснали с 3,28% и по борси и тържища ги продават средно по 1,97 лв. за килограм.

Най-голямо е покачването на цените на зрелия кромид лук - с 11,31 на сто средно до 1,23 лв. за кг. Морковите са поскъпнали с над 3 на сто само за седмица и на едро ги продават средно по 1,25 лв. за кг. При плодовете най-съществено е поскъпването на прасковите - с 3,54% до малко над 4 лв. за килограм на едро, показват данните на ДКСБТ.

Млечните продукти също продължават да поскъпват. Средната цена на кравето сирене само за седмица нараства с близо 2% и на едро надминава 12 лв. за кг. Кашкавалът е поскъпнал с 0,79% средно до 17,80 лв. за кг на едро. Киселото мляко само за седмица е поскъпнало с 1,27%, като на едро продават кофичка от 400 гр средно по 1,40 лв. Повишението на цените на прясното мляко е с над 2 на сто средно до 2,28 лв. за литър на едро. Цената на кравето масло е нараснала с 0,56% и на едро го продават средно по 3,12 лв. за пакетче от 125 грама.