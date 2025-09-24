Запазват хиляди работни места в Маришкия басейн

Извличат от лигнитни въглища редкоземни елементи с висока стойност

Синтетичен графит и германий

Ренесанс на въглищните мини в България с технология от САЩ

Добиването на въглища в България ще продължи и хиляди работни места в Маришкия басейн ще бъдат спасени чрез технология от САЩ, която позволява извличане от лигнитни въглища на редкоземни елементи с висока стойност.

Между Университета на Северна Дакота и Българския енергиен холдинг беше подписан Меморандум за разбирателство за проучване на редкоземни метали. “Подписването е изключително важно за развитието не само на българската минна индустрия, но и за технологичния напредък на България е САЩ”, заяви премиерът Росен Желязков след подписването. “С подписването на Меморандума България прави решителна стъпка за включване в глобалната верига за доставки и за позиционирането си като европейски хъб за съвременни въглеродни продукти. Това е инвестиция, която преплита три ключови елемента - ресурси, наука и технологии. Чрез нея даваме перспектива и нови икономически възможности на едно от сърцата на българската енергетика - Маришкия басейн, и запазваме хилядите заети в минния сектор”, заяви министърът на енергетиката Жечо Станков.

Документът предвижда разработването на целеви научноизследователски програми за внедряване на съвременни технологии за преработка на редкоземни елементи. Ще бъде създаден център за научни изследвания и знания за критичните суровини у нас, който да подпомогне изграждането на устойчива европейска верига за доставки.

По силата на Меморандума БЕХ и Университета на Северна Дакота (UND) ще работят за оценка на възможностите за преработка на лигнитните въглища от мини “Марица Изток” и извличане от тях на редкоземни елементи с висока добавена стойност за икономиката и индустрията. Основаният през 1883 г. изследователски университет е пионер в областта на критичните суровини и вече е изградил пилотна инсталация за извличане на ценни елементи като синтетичен графит и германий от лигнитни въглища. Първоначални анализи показват, че съставът на българските въглища е много близък до този на добиваните в Северна Дакота, което отваря реални възможности за пренасяне и надграждане на техния опит у нас.

Следващите стъпки включват разширен геоложки анализ и ново вземане на въглищни проби от Маришкия басейн, както и подготовка на предпроектно проучване за доказване на технологичната приложимост и икономическата ефективност на подобен проект в България. В процеса ще бъдат включени и национални научни институции, университети и експерти.

“Уверен съм, че това ново партньорство ще открие възможности за модернизация на индустрията и ще донесе конкретни ползи за хората и за икономиката”, коментира изпълнителният директор на БЕХ Валентин Николов.