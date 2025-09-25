Невероятният напредък на Полша

Докато германската икономика стагнира, тази на Полша нараства със забележителни темпове

Прогнозата за 2025 г. е за икономически ръст от 3,6 процента

За първи път в историята на Европа Полша е стабилна и състоятелна държава, която играе ключова роля в геополитически план, пише в своя публикация швейцарският „Нойе Цюрхер Цайтунг“ (НЦЦ). Според изданието това е изключително събитие в историята на европейската геоикономика, а неговата уникалност се откроява още повече при поглед назад към историята.

Само преди малко повече от 100 години страната въобще не е съществувала, припомня НЦЦ. В края на 18-и век трите велики сили Австрия, Прусия и Русия си разпределят територията на кралската република Полша-Литва. А когато след Първата световна война поляците най-накрая се сдобиват със собствена национална държава - става дума за разпокъсани земи без обща инфраструктура и институции.

Няма нищо случайно в това, че залезът на Източния блок започва с основаването на независимия профсъюз „Солидарност“ в Гданск. След падането на Желязната завеса свободно избраното полско правителство решава да приложи шокова икономическо-политическа терапия. За кратко време приватизира голяма част от държавната собственост, намалява инфлацията, стабилизира валутата, санира държавните финанси и отваря страната за чужди инвестиции. Това, което в Русия напълно се проваля, в Полша функционира. След кратка рецесия страната расте от година на година. Според изчисленията на Международния валутен фонд (МВФ) днес покупателната способност на глава от населението в Полша е подобна на тази в Япония и Испания и скоро ще достигне нивата в Италия и Великобритания, пише НЦЦ.

Германското списание „Фокус“ от своя страна пише, че очакванията на Европейската комисия са за 3,6 процента икономически ръст в Полша през тази година. То цитира икономическата консултантка Рената Кабаш-Коморничак, според която и без това високият интерес на чуждестранните инвеститори към Полша само предстои да се засилва - особено заради стабилните икономически рамкови условия. Експертката изтъква, че никоя друга икономика в Средна и в Източна Европа не расте толкова бързо, колкото полската. Същото важи и за чуждестранните преки инвестиции, с което Полша изпреварва страни като Чехия, Унгария, България или Румъния.

Полша разполага не само с работна ръка, но и с отлично квалифицирани хора с изключителни езикови познания. Същевременно трудовите разходи остават по-ниски: средната работна заплата в Полша е около 1860 евро, програмистите получават между €3 000 и €5 000.