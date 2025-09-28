Китай покрива пустините със слънчеви панели, за да захранва икономиката си

В пустиня в северната част на Китай океан от сини слънчеви панели покрива пясъка в цвят охра, следвайки релефа на дюните като вълни, символ на бързия енергиен преход на азиатския гигант, информира Франс прес

"Преди тук нямаше нищо, беше напълно пусто", спомня си Чан Юнфей, местен жител от провинция Вътрешна Монголия, който преди е работил в сектора на въгледобива – исторически стълб на икономика в рефиона

На 700 км от Пекин стотици хиляди панели символизират енергийния преход на Китай – страната, която емитира най-много парникови газове в света.

Президентът Си Цзинпин се ангажира тази седмица да намали нетните емисии на страната с от 7 до 10 на сто до 2035 г. във видео обръщение по време на срещата на върха на ООН в Ню Йорк.

Слънчевите инсталации в пустините и сухите зони са ключов елемент от тази стратегия: според планов документ между 2022 и 2030 г. там трябва да се изградят електрически мощности, които превишават три пъти целия енергиен капацитет на Франция. Сателитни изображения, анализирани от АФП, потвърждават бурното разпространение на фотоволтаичните системи през последното десетилетие в големите китайски пустини.

В платото Ордос, разположено в пустинята Кубуци, посетено от екип на АФП, над 100 кв. км пясък са покрити със слънчеви панели – площ, равна на тази на Париж.

Но този избор носи много предизвикателства: пясъчните бури могат да повредят съоръженията, а прекалено високите температури намаляват ефективността на клетките.

Натрупването на пясък върху панелите изисква и огромни количества вода за почистване, особено в толкова сухи региони.

За да се преодолеят тези трудности, панелите в Кубуци са снабдени с вентилатори за автоматично почистване и използват бифасиална технология, която позволява улавяне и на отразената от пясъка светлина, съобщават официалните медии.

Туристическа атракция

Разстоянието между пустините и потребителските центрове е друг сериозен проблем за развитието на тези проекти. Слънчевите централи в Кубуци са предназначени да снабдяват Пекин, Тянцзин и Хъбей, на стотици километри на юг.

Съществува реален риск от "претоварване на електропреносните мрежи", отбелязва Дейвид Фишман, водещ сътрудник в консултантската компания "Лантау груп" (Lantau Group)

Поради тази причина няколко провинции, включително Вътрешна Монголия, "ограничават одобряването на нови проекти", добавя той.

Проектите трябва да се съобразяват и с бума на туризма, който бележи значителен ръст в пустинята Кубуци, което се дължи и на публикуването на видеа на експедиции с АТВ-та и разходки с камили.

Така на волана на своя автомобил 4 х4 Чан Юнфей, бивш работник във въглищния сектор, разчита на тази дейност за препитанието си.

Неговите колиби с панорамна гледка насред дюните, само на крачки от полето соларни панели, са истински хит в социалните мрежи.

"Този енергиен преход беше много добър за региона", подчертава 46-годишният баща, но признава, че е "много обезпокоен", че соларното поле може да погълне цялата пустиня, заедно с туристическия поток. "Вярвам все пак, че правителството ще ни остави една малка част", казва той.

Запазване на въглищата

Чуват се обаче и гласове, които напомнят, че масовото развитие на соларната енергия не означава отказ от въглищата, особено във Вътрешна Монголия.

През първата половина на 2025 г. Китай е въвел в експлоатация нови мощности за производство на електроенергия от въглища – най-големите от 2016 г., според доклад на Центъра за изследване на енергията и чистия въздух (CREA) и "Глоубъл енерджи монитор" (Global Energy Monitor -GEM).

Камиони, почернели от сажди, безкрайна върволица от влакове, натоварени с въглища и огромни димящи комини около Кубуци свидетелстват за силата на тази индустрия.

Докато въглищата "продължават да играят роля в китайската енергийна система, те всъщност представляват структурна пречка за разширяването на вятърната и слънчевата енергия", написа през юни екологичната организация "Грийнпийс" (Greenpeace).

Мащабното изграждане на соларни полета в пустините повдига и въпроси за влиянието им върху климата, отбелязва Чжъняо Лу, изследовател в университета в Лунд.

поред неговите модели, абсорбирането на топлина от огромни тъмни повърхности може да промени атмосферните потоци и да има "отрицателни странични ефекти, например намаляване на валежите" в други региони.

Вместо да се покрива възможно най-голяма площ със слънчеви панели, той препоръчва "по-интелигентно, локализирано и организирано развитие, което съчетава енергийно производство и опазване на околната среда".

Рисковете от соларната енергия "остават по-малки в сравнение с опасностите от продължаването на емисиите на парникови газове", заключава той.