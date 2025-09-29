Всеки четвърти е ползвал болничен

Изплатиха над 524 млн. лв.

Данни на НОИ за първото полугодие

Над 22% от осигурените за общо заболяване и майчинство са получили обезщетения за болест през първите шест месеца на годината, показват данни на НОИ. 524,2 млн. лв. са изплатените средства към хората в болничен.

Най-честата диагноза, за която е плащано, е “Вирусна инфекция - неуточнена” - в 11,6% от случаите, за която болничният е с продължителност 4 или 5 дни. По честота след вирусната инфекция се нареждат диагнозите: остра инфекция на горните дихателни пътища - 11,5%, и остър бронхит 6,4%. Следват увреждания на междупрешленните дискове на гръбначния стълб, за тази диагноза средно са давани по 14 дни, а най много - 27 дни е била продължителността на болничния за заплашващ аборт, но делът от общия брой болнични за тези случаи са само 2%.

Средно по 13 дни боледуване е плащал осигурителният институт през първото полугодие, а средно на ден сумата е била 62,50 лв. По често жени са били в болничен, отколкото мъже.

От общо 833 хил. души с платени обезщетения 291 хил. са в София, а 4580 в област Видин.

Общо за страната личните лекари са издали 662 хил. болнични листа, а многопрофилните болници за активно лечение - 210 хил. Най-често болничният е бил за период от 4 до 7 дни - такива са над 564 хил., а за боледуване между 8 и 14 дни са други 328 хил. от листовете.