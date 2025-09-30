Нови технологии в рекламата и интериорния дизайн

Ако досега изборът за декорация на стените се свеждаше до боя или тапети, днес технологиите предлагат нещо далеч по-впечатляващо – директен UV печат върху стени. Тази иновация навлиза бързо и в България, като променя представата ни за интериор и реклама.

Стенният печат позволява изображения с фотографско качество да бъдат пренесени директно върху стената – независимо дали става дума за дома, офиса, хотел или заведение. Възможностите са практически безкрайни: 3D илюзии, артистични пана, фирмени лога, декоративни мотиви. Ефектът е не само естетически, но и дълготраен – цветовете са устойчиви на влага и светлина, а самата технология елиминира нуждата от поддръжка.

Все по-често стенният печат се използва и в корпоративния сектор. Хотели и ресторанти залагат на уникални интериорни акценти, училища и детски центрове – на образователни или забавни илюстрации, а бизнес сградите – на стилен брандинг, който впечатлява още с първата крачка. Това го превръща не само в декоративно решение, но и в силен комуникационен инструмент, който подчертава идентичността на всяка марка.

Една от водещите компании у нас, която развива тази технология, е Colorium. Студиото разполага с последно поколение UV принтери, които позволяват печат не само върху стени, но и върху подове, стъкло, дърво и други повърхности. Екипът комбинира опита на професионални дизайнери с изкуствен интелект за бързо създаване на концепции и визуализации, които клиентът вижда още преди реализацията (вижте галерията тук).

Стенният печат е повече от мода – той е нова естетика, която превръща интериора в преживяване. И както казват от Colorium: „Не е тапет. Не е боя. Това е Colorium.“

За повече информация: colorium.bg