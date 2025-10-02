Мъск стана първият човек с богатство от 500 млрд. долара

В сряда главният изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск стана първият човек в света, достигнал нетно състояние от 500 милиарда долара, подпомогнато от възстановяването на акциите на компанията за електрически превозни средства и покачването на стойността на другите технологични стартъпи на предприемача, съобщава Ройтерс.

Нетното състояние на Мъск е било 499,5 милиарда долара към 15:55 ч. източно време (22:55 ч. източно време), според индекса на милиардерите на Forbes.

Акциите на Tesla са увеличили нетното състояние на Мъск. Те са се повишили с повече от 14% тази година и бяха нараснали с близо 4% в сряда, добавяйки повече от 7 милиарда долара към нетното му състояние.

Бордът на директорите на Tesla миналия месец предложи план за компенсации от 1 трилион долара за Илон Мъск, подчертавайки влиянието, което той има върху автомобилния производител, докато той се стреми да се трансформира в сила в областта на изкуствения интелект и роботиката.

Стартъпът за изкуствен интелект на Мъск xAI и ракетната компания SpaceX също увеличиха оценките си тази година.

Основателят на Oracle Лари Елисън последва Мъск като втория най-богат човек в списъка на Forbes в сряда с нетно състояние от около 351,5 милиарда долара.