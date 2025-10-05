ОПЕК+ увеличава добива на петрол от ноември

Страните от ОПЕК+ се споразумяха да увеличат производството на петрол със 137 000 барела на ден, считано от ноември, според съобщение на организацията. Корекция на квотата ще бъде въведена като част от доброволното намаляване на производството с 1,65 милиона барела на ден, обявено от алианса през април 2023 г., според документа:

„Тази корекция ще бъде въведена през ноември 2025 г... 1,65 милиона барела на ден могат да бъдат частично или напълно възстановени, в зависимост от променящите се пазарни условия.“

Ройтерс, позовавайки се на източници, съобщи, че Русия е инициирала предложението за увеличение със 137 000 барела на ден. Саудитска Арабия от своя страна е предложила по-значителни увеличения - с 274 000, 411 000 и 548 000 барела на ден. ОПЕК отбеляза, че решението е взето на фона на стабилни глобални икономически перспективи и благоприятни пазарни условия, отразени в ниските запаси от петрол.

Според данни на ОПЕК, през ноември Русия и Саудитска Арабия ще увеличат производството си с по 41 хиляди барела на ден, Ирак с 18 хиляди, ОАЕ с 12 хиляди, Кувейт с 10 хиляди, Казахстан със 7 хиляди, Оман с 4 хиляди и Алжир също с 4 хиляди. След корекции квотите ще бъдат: за Русия - 9,532 милиона барела на ден, Саудитска Арабия - 10,061 милиона, Ирак - 4,255 милиона, Кувейт - 2,569 милиона, ОАЕ - 3,399 милиона, Казахстан - 1,563 милиона, Оман - 808 хиляди и Алжир - 967 хиляди барела на ден.

Алиансът ОПЕК+, който обединява водещите страни износителки на петрол и техните съюзници, произвежда приблизително половината от световния петрол. През април 2023 г. осем членове доброволно намалиха производството, за да стабилизират пазара, а от април 2025 г. започнаха постепенно да увеличават производството.