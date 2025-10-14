Световният пазар на петрол ще се пренасити през 2026 г., обяви МАЕ

Излишък от 4 милиона барела дневно

Глобалният петролен пазар може да се сблъска с излишък до 4 милиона барела дневно през 2026 г. заради нарастващо производство от Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците им (ОПЕК+), както и заради слабо търсене. Това прогнозира в свой доклад Международната агенция по енергията (МАЕ), публикуван днес и цитиран от Ройтерс.

Прогнозите са над предишна оценка за излишък от 3,3 милиона барела дневно и са далеч над очакванията на други анализатори.

ОПЕК+ добива повече суров петрол, който предлага на пазара, след като реши да премахне част от съществуващите ограничения върху добива по-бързо от планираното първоначално.

Допълнителното предлагане оказва низходящ натиск върху цените на петрола тази година.

МАЕ очаква предлагането през тази година да расте по-бързо от търсенето, като се увеличи с 3 милиона барела дневно спрямо прогнозираните по-рано 2,7 милиона барела на ден. Следващата година предлагането ще се увеличи с допълнителни 2,4 милиона барела дневно, прогнозира агенцията, предаде БТА.

В същото време МАЕ ревизира надолу прогнозата си за ръст на глобалното търсене на петрол тази година до 710 000 барела дневно което е с 30 000 барела на ден по-малко спрямо предишната прогноза.

"Това е доста под историческите средни нива, тъй като по-суровият макроклимат и електрификацията на транспорта водят до рязко забавяне на растежа на потреблението на петрол", отчитат експертите.

Вчера ОПЕК потвърди прогнозата си, че търсенето ще нарасне с 1,3 милиона барела на ден тази година, почти двойно повече от очакваното от МАЕ, посочвайки, че световната икономика запазва стабилна тенденция на растеж.