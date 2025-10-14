Обезщетение при три часа закъснение на полет

Безплатен ръчен багаж към билета

Закъснението на полет, за което пътникът да получи компенсация, да остане 3 часа. Това е позицията, която комисията по транспорт и туризъм на Европейският парламент прие за преговори със Съвета на ЕС. “Срокът, след който пътниците заслужават да получат компенсация за закъснението, да остане три часа, след като имаме предложение и за четири и за шест часа - защото шест часа е прекалено дълго време, в което човек да чака на летището, без да може да знае дали ще пътува и къде”, заяви пред БНР докладчикът по досието - евродепутатът от ЕНП Андрей Новаков.

Борим се и за това родителите повече да не плащат, за да седят до децата си в самолета, каза Новаков. Според него това е абсурдно и не може да струва пари. Евродепутатите от Комисията настояват също да не се плаща, ако пътникът не се е чекирал вкъщи. Ръчният багаж също трябва да бъде включен в цената на билета, смята евродепутатът.

“В момента има авиокомпании, които боравят с такива практики, че ако имаш два сантиметра по-голям куфар, да трябва да плащаш много високи такси. И така, ако си купил билет за 30 евро, накрая се оказва, че той струва 120 евро, след като си платил всичко”, заяви той. Но Новаков признава, че преговорите със Съвета на ЕС ще бъдат трудни.