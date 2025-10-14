Общините искат повече пари от бюджета

НСОРБ предлага субсидията да се повиши с 13 процента

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) предлага субсидията за общините в бюджета за следващата година да бъде повишена с 13 процента, каза изпълнителният директор на организацията Силвия Георгиева пред БТА, след приключването на Годишната среща на местните власти в Албена.

Георгиева уточни, че предложенията на сдружението вече са представени пред Министерството на финансите (МФ) и се очаква до края на октомври да бъдат проведени преговори по тях.

"НСОРБ поставя три акцента", каза Георгиева. Първият е запазването на общинската инвестиционна програма, вече добила популярност като Приложение 3 към държавния бюджет. В нея общините имат около 3300 проекта за над 8,2 милиарда лева. Георгиева уточни, че предложението към МФ е програмата да бъде запазена и в бюджета за следващата година, като бъде осигурен достатъчен ресурс за разплащане на проектите в изпълнение, както и за започване - поне авансово, на нови проекти. „Получихме уверение и от министър-председателя, и от министъра на финансите, че общинската инвестиционна програма ще бъде част от бюджет 2026, а конкретните числа предстои да бъдат договорени“, посочи Георгиева.

Вторият приоритет на НСОРБ е т. нар. обща изравнителна субсидия, която подпомага общините с по-ниски данъчни приходи да поддържат добро качество на услугите, така както е в по-големите. По думите на изп. директор на НСОРБ, това е единствената държавна субсидия, с която общините могат да се разпореждат самостоятелно, след решение на общинските съвети. "Поискали сме ръст с 13 на сто за 2026 година", каза Георгиева.

Третият приоритет в предложенията на сдружението са възнагражденията в общинските администрации. Георгиева подчерта, че те са едни от най-ниските в публичната администрация. По думите ѝ един евроексперт в средно голяма община получава около 1200 лева чиста заплата. Сумата е близка до минималната и изключително много затруднява кметовете да намират и да задържат качествени експерти, посочи Георгиева.