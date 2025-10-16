Технически проблем спъва фирми да обявяват цени

Още по темата: КЗП глоби с по 30 000 лева десетки търговци 16.10.2025 14:23

КЗП им пише актове за нарушения

Фирми не могат да се регистрират и да обявяват цените си в сайта “Колко струва”. Причината е, че заданието на КЗП е така направено, че ЕГН-то е идентификатор. Проблемът е, че с едно ЕГН може да се направи регистрация и да се пускат цени само на едно фирма. Лицата, които имат по няколко дружества на тяхно име с годишен оборот над 10 млн. лв. не могат да регистрират повече от едно. В същото време от КЗП им пишат актове.

Причината е, че заданието е така направено, че на един акаунт, отговаря един електронен подпис, обясниха експерти, познаващи системата.

“На 8 изтече срокът, а ние все още не успяваме да регидстрирами и да пуснем в сайта “Колко струва” всички цени, коментира пред “Труд news”, собственикът на аптеки Ремедиум Николай Костов. Той заяви, че упражнение с цените отнема много време и е свъзано със сериозен финансов ресурс. “Над нас се упражнява административен терор. Имаме пет проверки за седмица, готов съм да се откажа от бизнеса. Така не може да се работи”, категоричен бе Костов.