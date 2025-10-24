Жечо Станков: Горивата са обезпечени до края на годината, имаме ясен план за "Лукойл"

"България има ясен план за действие след решението на Съединените щати да наложат санкции срещу "Роснефт" и "Лукойл", а горивата за вътрешния пазар са напълно обезпечени до края на годината."

Това заяви министърът на енергетиката Жечо Станков след проведено работно съвещание в Министерския съвет, свикано от премиера Росен Желязков. В срещата са участвали министрите на вътрешните работи Даниел Митов, на външните работи Георги Георгиев, на финансите Теменужка Петкова, на икономиката Петър Дилов, на правосъдието Георги Георгиев, както и ръководителите на службите за сигурност.

"Към момента правителството има ясен план за действие. Аз като ресорен министър ще задействам този план, свързан с доставките на нефт и нефтопродукти, който се състои от няколко фази“, каза Станков.

Първата фаза включва проверка и мониторинг на наличните количества горива в страната, като ще се работи съвместно с Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси". Втората фаза предвижда превантивни мерки и активен диалог със заинтересованите страни за изготвяне на детайлен оперативен план.

Станков съобщи, че ще се работи за съвместен европейски план заедно с други държави членки, които са в същата ситуация.

От своя страна правосъдният министър Георги Георгиев съобщи, че службите за сигурност и МВР са предприели допълнителни мерки за рафинерията в Бургас, включително с осигуряване на капацитет и жива сила.

"България не е сама в тази ситуация и други европейски държави имат рафинерии, които попадат под санкциите. Заварените стари планове са неактуални, затова правителството разработва нов", добави Георгиев и каза, че България е във връзка с американските служби, които налагат санкциите.

Станков призова политическите сили да не преекспонират темата и да не спекулират със страховете на обществото.

Той подчерта, че България ще действа в координация с европейските си партньори, които са изпаднали в същото положение, чрез Координационната група за нефта и нефтопродуктите към Европейската комисия, за да бъде изработен общ европейски план за действия при подобни ситуации.

По отношение на спекулациите за поскъпване на горивата министърът увери, че пазарът ще бъде наблюдаван внимателно и при необходимост ще се предприемат контролни мерки. Петролът е стока, която се търгува на борсата – ако има промени там, те не трябва толкова бързо да се пренасят върху българския пазар, поясни Станков. По думите му задействането на плана включва различни институции, които ще имат конкретно поставени задачи, за да следят внимателно и пазара, и доставките.