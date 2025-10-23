Светослав Бенчев за санкциите на САЩ срещу "Лукойл": Не се очакват сътресения на пазара и поскъпване на горивата

Санкциите са териториално ограничени и засягат американски компании и граждани

"Не се очакват сътресения на пазара на горива в България, нито повишение на цените след наложените от Съединените щати санкции срещу руските петролни компании "Роснефт" и "Лукойл".

Това заявява председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев, пред БТА.

"За момента не очаквам нищо да се случи. Има достатъчно количества горива на пазара и всичко е осигурено, бензиностанциите работят", уверява Бенчев.

По думите му, че санкциите, наложени от САЩ, са териториално ограничени и засягат американски компании и граждани, без да имат пряко действие върху територията на други държави, включително България.

Бенчев допълва, че макар цените на петрола да се повишили с над 3% в азиатската търговия днес, това движение е краткосрочно и не се очаква трайна тенденция на поскъпване. "Няма основания за паника или спекулации с цените", посочи още той.

Междувременно Вашингтон заяви, че е готов да предприеме допълнителни действия, ако Москва не се съгласи на незабавно прекратяване на огъня в Украйна. Миналата седмица Великобритания също наложи санкции на "Роснефт" и "Лукойл", а Европейският съюз одобри 19-ия пакет от ограничения, включващ забрана за внос на руски втечнен природен газ.