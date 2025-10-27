Германия отпуска 377 млрд. евро за армията на бъдещето: Дронове, F-35 и Tomahawk

Пет месеца след обещанието на канцлера Фридрих Мерц да отдели „всички необходими ресурси“ за изграждането на най-силната конвенционална армия в Европа, Германия разкрива най-мащабната си отбранителна програма от последните десетилетия, пише Politico.

Според вътрешен правителствен документ от 39 страници, с който европейската редакция на Politico се е сдобила, общият план предвижда инвестиции на стойност 377 млрд. евро, като акцентът е върху подкрепата на местната отбранителна индустрия.

Програмата включва около 320 нови програми за въоръжение и оборудване, от които 178 вече имат конкретни изпълнители, а останалите се намират в проектна фаза. Планът цели цялостно обновяване на Бундесвера и укрепване на позицията на Германия като водеща военна сила в Европа.

Rheinmetall ще получи най-голямата част от средствата – 53 договора на стойност над 88 млрд. евро, включително за производството на 687 бойни и тренировъчни машини Puma. Diehl Defence ще доставя системата IRIS-T, гръбнак на германската противовъздушна отбрана, с 21 програми на стойност 17,3 млрд. евро.

Планирани са 14 системи IRIS-T SLM, 396 ракети със среден обсег и 300 ракети с малък обсег.

Германия отделя 14 млрд. евро за космически програми, включително нискоорбитална спътникова система за сигурна комуникация. В програмата са включени:

- Разширяване на флота от израелските Heron TP дронове с боеприпаси за 100 млн. евро.

- Закупуване на 12 тактически дрона LUNA NG за 1,6 млрд. евро.

- Доставка на четири морски дрона uMAWS за 675 млн. евро.

- Общият бюджет за „космическа сигурност“ на Германия е 35 млрд. евро.

По-малко от 5% от програмата включва чуждестранни доставки, но САЩ остават ключов партньор. Планирани са:

- 15 F-35 за 2,5 млрд. евро

- 400 ракети Tomahawk за 1,15 млрд. евро

- Три пускови установки Typhon за 220 млн. евро

- Четири морски патрулни самолета P-8A Poseidon за 1,8 млрд. евро



Правителството на Мерц ще финансира програмата извън „дълговата спирачка“ на Конституцията, за да осигури стабилен поток на средства през следващите години. Специалният фонд от 100 млрд. евро, създаден по времето на Олаф Шолц, остава допълнителен ресурс.

Всички програми с доставка над 25 млн. евро ще изискват одобрение от Бюджетната комисия на Бундестага.