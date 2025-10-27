Литва ще започне да сваля балони с хелий, които нарушават въздушното ѝ пространство

Литовският премиер Инга Ругиниене заяви, че страната ѝ ще започне да сваля балоните с хелий, които нарушават въздушното ѝ пространство от Беларус и причиняват смущения във въздушния трафик, предаде Ройтерс.

Според Вилнюс балоните са изпращани от трафиканти, които внасят по този начин незаконно цигари.

Снощи международното летище в столицата беше затворено отново заради балони, което е четвърти подобен инцидент за седмица.

Затворени са били и пропускателните пунктове на границата на Литва с Беларус.