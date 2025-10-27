Трагедия в Рим: Турист загина след падане от Пантеона

Японски турист загина, след като падна от около 7 метра от периферната стена на Пантеона в центъра на Рим, съобщава „Индипендънт“. Инцидентът е станал в петък, а жертвата е 69-годишен мъж.

Спешните служби и пожарникарите са се отзовали веднага, след като преминаващ свещеник е забелязал туриста да лежи на земята и е сигнализирал властите. Видеозаписи от наблюдението показват, че мъжът е седял сам на парапета, преди да изгуби равновесие и да падне в прохода на Пантеона.

На място се провежда разследване, за да се установят причините за трагичния инцидент.

Пантеонът е една от най-популярните туристически атракции в Рим и през последните години отбелязва значителен ръст на посещенията, особено след пандемията от COVID-19. През 2019 г. музеят е регистрирал рекорден брой посетители, което го прави най-посещаваната държавна институция в Италия.