Доналд Туск: Украйна е готова да се бие с Русия още три години

Украйна е готова да продължи военните действия срещу Русия още две до три години, съобщи полският премиер Доналд Туск в интервю за британския вестник The Sunday Times, като цитира украинския президент Володимир Зеленски. Туск допълни, че Зеленски се надява конфликтът да не продължи десетилетие, но признава, че Украйна ще се бори поне през следващите няколко години.

Междувременно страната се изправя пред сериозни финансови предизвикателства. Според информация на El Pais, Киев има достатъчно средства, за да покрие основните си разходи до края на първото тримесечие на 2026 г. През седмицата украинският парламент прие проектобюджет за следващата година с дефицит от над 58%.

В отговор на финансовите трудности ЕС обмисля нови начини за подкрепа на Украйна, включително използване на замразените активи на Руската централна банка като обезпечение за т.нар. „репарационен заем“ от до 140 милиарда евро. Украйна ще бъде задължена да връща средствата само ако Москва компенсира щетите от конфликта.

От началото на войната ЕС, САЩ и Япония замразиха около 282 милиарда евро от руски активи, като около 191 милиарда евро се държат чрез Euroclear в Брюксел. Планът среща известни критики: Белгия настоява рискът от възстановяването на средствата да бъде разпределен между всички държави членки, за да се избегнат потенциални негативни последици.