Гърция има голяма роля за намаляване на зависимостта на Европа от руски газ, заяви вътрешният министър на САЩ

Министърът на вътрешните работи на САЩ и ръководител на Съвета за енергиен суверенитет на САЩ Дъг Бъргъм подчерта ролята на Гърция за намаляване на зависимостта на Европа от руски газ по време на събитие, озаглавено „Захранване на енергийното господство на САЩ“, съобщи електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини", предаде БТА.

Бъргъм се позова на неотдавнашното си посещение в Гърция, по-специално на терминала за втечнен природен газ Ревитуса, и подчерта оста Север-Юг и рамката „3+1“ като ключови инициативи за постигане на тази цел.

„Посетих съоръжение за внос на втечнен природен газ в Гърция. Те бяха разтоварили 31 кораба за втечнен природен газ от Америка, биха искали да вземат още“, каза Бъргъм.

„Идеята за коридор Север-Юг, която би дошла оттам, участието им в „3+1“, има повече ресурси в Източното Средиземноморие, всякакви възможности за преодоляване на зависимостта, която Източна Европа е имала от Русия“, добави той.

Оста Север-Юг се отнася до Вертикалния газов коридор, стратегически проект, чието завършване е планирано за края на 2026 г. Той ще разшири съществуващата инфраструктура за насочване на природен газ от терминалите Ревитуса и Александруполис на Гърция през България и Румъния и по-нататък към Унгария, Словакия, Молдова и Украйна.

Рамката „3+1“ описва сътрудничеството между Гърция, Израел, Кипър и Съединените щати по енергийни инициативи в Източното Средиземноморие.

Очаква се Бъргъм да посети Гърция на 6 и 7 ноември, за да участва в срещата на върха на Партньорството за трансатлантическо енергийно сътрудничество (P-TEC).