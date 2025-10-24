Полша осъди трима украинци за палежи и саботажи, свързани с Русия

Полски съд осъди на ефективни присъди трима украински граждани, признати за виновни в участие в поредица от палежи и саботажи в Полша и балтийските държави, съобщи „Ройтерс“. Решението е част от усилията на Варшава да противодейства на вълната от хибридни атаки, за които властите обвиняват руските разузнавателни служби.

Полша се счита за една от основните мишени на Москва заради активната си подкрепа за Украйна. Полският премиер Доналд Туск вече обвини руските тайни служби за големия пожар през май 2024 г., който почти напълно унищожи търговски център във Варшава. Разследването е проведено в сътрудничество с литовските власти, които също свързаха Русия с палеж в магазин на ИКЕА във Вилнюс, извършен само три дни преди инцидента в Полша.

Москва категорично отрича всякаква намеса. Според прокуратурата, тримата подсъдими са участвали между 2023 и 2024 г. в организирана престъпна група, действала в Полша, Литва, Латвия, Украйна и Русия с цел извършване на саботажи и терористични престъпления. Те са работили съгласувано помежду си и с други лица, срещу които разследването продължава.

Съдът наложи следните присъди: Павло Т. получи 5 години и 6 месеца затвор, Серхий Р. – 2 години и 6 месеца, а Владислав Й. – 1 година и 4 месеца. Присъдите не са окончателни и могат да бъдат обжалвани.