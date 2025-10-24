Разбиха мрежа за фалшиви картини на Пикасо и Рембранд в Германия

Германските власти разкриха мрежа за фалшиви произведения на изкуството на стойност милиони евро, имитиращи творби на Пикасо, Рембранд и Кало, съобщава BBC.

Основният заподозрян е 77-годишен германец, който заедно с още 10 предполагаеми съучастници е обвинен в заговор и измама. На 15 октомври полицията е претърсила обекти в Германия и Швейцария, като е иззела документи, мобилни телефони и множество предполагаеми фалшиви картини.

Групата била разкрита, след като главният заподозрян предложил за продажба две уж оригинални творби на Пикасо. Според разследващите, той е искал 120 милиона швейцарски франка за картината „De Staalmeesters“ на Рембранд, която всъщност се намира в „Рейксмузеум“ от 1885 г.

Собственичка на произведението, 84-годишна швейцарка, също е под разследване.