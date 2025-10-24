Фридрих Мерц настоява германският филиал на „Роснефт“ да бъде освободен от американски санкции

Правителството на Германия е потърсило контакт с администрацията на президента Доналд Тръмп, за да издейства изключение от американските санкции за германските филиали на руската компания „Роснефт“, съобщава Financial Times.

Германските власти поеха контрол над рафинерията в Швет, която е ключов доставчик на преработено гориво за източната част на страната и важен работодател във федералната провинция Бранденбург. Въпреки това, собствеността на рафинерията остава руска.

Канцлерът Фридрих Мерц коментира, че очаква Вашингтон да предостави изключение за германския клон на „Роснефт“.

„Въпросът е дали изобщо са нужни изключения от санкциите, тъй като американското правителство е уточнило, че санкции могат да се наложат, ако руска собственост е поне 50%. В този случай собствеността е точно 50%, така че ще обсъдим този въпрос с американците. Предполагам, че съответното изключение ще бъде осигурено за „Роснефт““, каза Мерц.