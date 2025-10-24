Зеленски: Русия се стреми да създаде хуманитарна катастрофа в Украйна тази зима

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че постоянните удари на Русия по критичната инфраструктура са насочени към създаване на хуманитарна катастрофа в страната, съобщава УНИАН. Зеленски направи изявлението в началото на срещата си с британския премиер Киър Стармър на Даунинг стрийт, преди съвместната телефонна конференция с други лидери в рамките на „Коалицията на желаещите“.

„Съгласен съм с вас, че Путин не проявява желание да прекрати войната и отново започна действия, които ще ни доведат до хуманитарна катастрофа. Това е, което той иска да организира тази зима, разбира се чрез атаки върху енергетиката, газа и водоснабдяването“, подчерта Зеленски.

Президентът на Украйна добави, че е ясно какви стъпки трябва да се предприемат в такава ситуация. Той изрази благодарност към Великобритания за помощта и за това, че Украйна не е останала сама в този критичен момент.

Зеленски отбеляза, че днес „Коалицията на желаещите“ ще обсъди гаранции за сигурността на Украйна, укрепване на противовъздушната ѝ отбрана и енергийна подкрепа.