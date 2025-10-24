„Подарък за Путин“: Чехи събраха 500 000 евро за два дни за украинска ракета „Фламинго“

Чешка краудфъндинг кампания набра над 500 000 евро за два дни, за да закупи украинска ракета „Фламинго“, способна да поразява цели дълбоко в Русия, съобщи TVP World.

Кампанията, „Подарък за Путин“ (Darek pro Putina) стартира във вторник и достигна целта си в четвъртък, а към петък сутринта е събрала над 535 000 евро – надхвърляйки целта си от 515 000 евро. В нея са се включили над 8500 души, според уебсайта на проекта.

Парите ще бъдат използвани за закупуване на произведена в Украйна крилата ракета FP-5 Flamingo с обсег от над 3000 километра, прави способна да достигне Москва, която се намира на около 800 километра от Киев. Ракетата е способна да развива скорост от 900 километра в час (559 мили в час), устойчива е на електронни противодействия и има системи за насочване против заглушаване.

Доброволците, организатори на кампанията, са се свързали директно с компанията Fire Point, разработчик на "Фламинго", от където им казали, че цената на една бройка от новото оръжие е 12,5 милиона чешки крони (малко над 500 000 евро).

Dámy a pánové, dovolte mi abych Vám oznámil, že sbírka na pořízení ukrajinské rakety Flamigo, která ponese jméno DANA 1 je u konce. 12 500 000 korun se podařilo vybrat za necelých 48 hodin. Děkujeme! pic.twitter.com/FObJcaVywa — Dárek pro Putina (@DarPutinovi) October 23, 2025

Ракетата, финансирана от кампанията, ще бъде наречена „ДАНА 1“ в чест на покойната чешка ядрена физичка Дана Драбова, бивш ръководител на Държавната служба за ядрена безопасност на Чешката република, поддръжник на Украйна в борбата й за възпиране на руската инвазия, която почина по-рано този месец.